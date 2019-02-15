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17:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Сделка с акциями «Восточного экспресса» не получила визы ФСБ

Басманный суд рассмотрит вопрос об аресте акционеров кредитного учреждения.

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фотографий
6
фотографий

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении бенефициара банка «Восточный экспресс» Майкла Джорджа Калви, а также акционеров кредитного учреждения Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева. По версии следствия, банкиры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного экспресса» около 2,5 млрд руб. В пятницу Басманный суд Москвы изберет меру пресечения фигурантам.

По данным источников «Ъ», материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела ГСУ СКР, были собраны Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. Как установили силовики, махинация с акциями была осуществлена в 2017 году, а стала возможной после того, как подконтрольная основателю крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Калви компания НАО «Первое коллекторское бюро» (НАО НКБ) задолжала ПАО КБ «Восточный экспресс», бенефициаром которого он же и являлся, около 2,5 млрд руб.

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Как говорится в материалах расследования, господин Калви решил воспользоваться ситуацией и похитить средства, которые стали предметом коммерческого спора.

По версии следствия, Майкл Калви уговорил других акционеров банка — Ивана Зюзина, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева — вступить с ним в «преступный сговор» и оформить соглашение об урегулировании долга на заведомо невыгодных для банка условиях.

Для этого злоумышленники, по материалам дела, ввели в заблуждение члена совета директоров Шерзода Юсупова и в начале 2017 года провели собрание акционеров, на котором утвердили соглашение об отступных по долгу. Согласно этому документу, банк получил в качестве компенсации от НАО НКБ 59,9% акций подконтрольной американцу люксембургской компании International financial technology group.

На совете акционеров было заявлено, что стоимость активов этой фирмы составляет 3 млрд руб., однако ФСБ установила, что речь может идти максимум о 600 тыс. руб.

В результате сделка с акциями была одобрена.

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено ГСУ СКР 13 февраля. В пятницу, 15 февраля, следствие будет ходатайствовать об аресте всех фигурантов в Басманном суде Москвы.

Александр Александров

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