Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
История спасения. Женщина выходила исхудавшего маламута (фото)
Находка под землей удивила ученых
Кейт Миддлтон была замечена на прогулке с принцем Луи
Вера Брежнева примерила маску из сверкающих камней
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Палатки и ларьки могут вернуться на улицы Виктор Евтухов заявил, что на улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки
Ксения Собчак похвасталась валентинкой от сына
«Вместо 11 класса — война со страшной болезнью»: история Эмилии
55-летний Владимир Машков уходит из кино на неопределенный срок
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Русский король хоккейной Америки. Кучеров врубил режим киллера
Черышев казнил «Селтик». Дениса назвали усилением для «Валенсии»
Фото Шаляпина с бывшей женой Джигарханяна осудили в сети
Викторию Лопыреву не узнали без макияжа
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности
«Обычные» машины стали надежнее премиума
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Как меняются депрессивные территории Москвы
Фоторепортажи
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
14Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа
23:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин проинформирован о деле основателя Baring Vostok

Президент России Владимир Путин проинформирован о деле основателя инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Да (проинформирован)», — ответил господин Песков на соответствующий вопрос.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении бенефициара «Восточного экспресс банка» Майкла Джорджа Калви, а также акционеров кредитного учреждения Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева.

По версии следствия, банкиры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд рублей.

Басманный суд Москвы арестовал пятерых фигурантов дела. Задержание господина Калви продлили на 72 часа.

Майклу Калви продлили срок задержания
Во время загрузки произошла ошибка.
22:57 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Задержание менеджеров старейшего инвестфонда в России
 За что Грудинина отправили в отставку с поста спикера горсовета
Школьник получил семь лет колонии за нападение на учительницу
Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго
Сбербанк предупредил о новом виде банковского мошенничества
В биологических часах человека нашли главную шестерню
Житель Ярославля спас соседнюю многоэтажку от взрыва газа
В одной из британских пещер обнаружили «ворота в ад»
Русские показали британцам, как нужно пить водку
Где находится пляж с песком, состоящим из полудрагоценных камней
Спорт
Немцы и тренер «Байера» в шоке от стадиона «Краснодара» В Леверкузене у «Краснодара» не будет такого стадиона, зато будет та же установка Мусаева — всегда играть вперед
Hi-Tech
Под землей нашли гигантские горы Исследования были проведены с помощью суперкомпьютерного кластера «Тигр».
Авто
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД)
Кино
55-летний Владимир Машков уходит из кино на неопределенный срок Актер планирует сосредоточиться на работе в театре
Недвижимость
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Откуда в квартире берутся тараканы?
Сколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Популярные темы на «Детях»
День рождения. 530
Дискотека 80х в СССР - или назад в прошлое. 418
Про гости и чужих детей 391
Марсианская угадайка 308
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь