Путин проинформирован о деле основателя Baring Vostok
Президент России Владимир Путин проинформирован о деле основателя инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви, сообщил «РИА Новости»
Президент России Владимир Путин проинформирован о деле основателя инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви, сообщил «РИА Новости»
«Да (проинформирован)», — ответил господин Песков на соответствующий вопрос.
Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении бенефициара «Восточного экспресс банка» Майкла Джорджа Калви, а также акционеров кредитного учреждения Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева.
По версии следствия, банкиры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд рублей.
Басманный суд Москвы арестовал пятерых фигурантов дела. Задержание господина Калви продлили на 72 часа.