Путин проинформирован о деле основателя Baring Vostok

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении бенефициара «Восточного экспресс банка» Майкла Джорджа Калви, а также акционеров кредитного учреждения Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева.