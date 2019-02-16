Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 вещей, которые хотела бы вам сказать собака
В США запретили «русский мат» на номерах
В башкирской больнице пациентке сделали шину из швабры
Викторию Лопыреву не узнали без макияжа
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
«Много ли надо человеку?» Как обедал Иван Андреевич Крылов
Певец Тима Белорусских стал отцом в 16 лет
Мама и сын заболели одной формой рака и выздоровели (фото)
Найден актер на роль Муслима Магомаева в новом сериале
Бондарчук поддержал Андрееву на премьере «Любовниц»
Немцы и тренер «Байера» в шоке от стадиона «Краснодара»
Овечкин: В ситуации с ОИ кто-то испугался, кто-то промолчал
Культовое фото, сделанное за несколько часов до убийства певца
14-летняя девочка — одна из влиятельнейших в мире
В США запретили «русский мат» на номерах
Авто c автографом Путина продали за €20 тыс
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Как меняются депрессивные территории Москвы
Фоторепортажи
22Война без победы
14Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа
07:30 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: стрелок из Иллинойса открыл огонь после известия об увольнении

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сотрудник Henry Pratt, устроивший стрельбу в здании компании в штате Иллинойс, в результате которой погибли 5 человек, открыл огонь на совещании, где ему сообщили об увольнении, сообщает телеканал ABC 7 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник: AP 2019

По данным телеканала, стрелявшим оказался 45-летний сотрудник компании Гэри Мартин.

«Источники в правоохранительных органах сообщили команде ABC 7, что в пятницу Мартину сообщили, что его увольняют из компании, где он проработал около 15 лет в качестве сборщика, и что он начал стрельбу во время встречи по поводу его увольнения, затем вышел на территорию предприятия и продолжил стрелять», — сообщает телеканал.

На данный момент полиция продолжает расследовать мотивы преступника и пытается определить, было ли нападение спланировано заранее.

По последним данным, жертвами стрелка стали пять человек, в том числе четыре сотрудника полиции, еще пять сотрудников полиции и несколько гражданских были ранены.

Соболезнования семьям погибших выразил в своем Twitter президент США Дональд Трамп, при этом он поблагодарил полицейских за «отличную работу».

 Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко
Люди собрали деньги для женщины, купившей 11 авиабилетов на двух детей
Болтон: генералы втайне от Мадуро ведут переговоры с оппозицией
Деньги улетают в трубу: что не так с нацпроектами
В одной из британских пещер обнаружили «ворота в ад»
В Помпеях нашли Нарцисса без лица
Друзя и Бера отстранили от участия в программах «Первого канала»
Где находится пляж с песком, состоящим из полудрагоценных камней
Спорт
Немцы и тренер «Байера» в шоке от стадиона «Краснодара» В Леверкузене у «Краснодара» не будет такого стадиона, зато будет та же установка Мусаева — всегда играть вперед
Hi-Tech
Под землей нашли гигантские горы Исследования были проведены с помощью суперкомпьютерного кластера «Тигр».
Авто
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД)
Кино
55-летний Владимир Машков уходит из кино на неопределенный срок Актер планирует сосредоточиться на работе в театре
Недвижимость
Москвичи нашли способ побороть падение доходов
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
6 способов стать адептом минимализма в интерьере и в жизни
В Химках сдавать квартиру выгоднее, чем в Москве
Дети
Известная российская актриса станет многодетной мамой Анастасия Цветаева родит ребенка весной (фото)
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь