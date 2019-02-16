СМИ: стрелок из Иллинойса открыл огонь после известия об увольнении

По данным телеканала, стрелявшим оказался 45-летний сотрудник компании Гэри Мартин.
«Источники в правоохранительных органах сообщили команде ABC 7, что в пятницу Мартину сообщили, что его увольняют из компании, где он проработал около 15 лет в качестве сборщика, и что он начал стрельбу во время встречи по поводу его увольнения, затем вышел на территорию предприятия и продолжил стрелять», — сообщает телеканал.
На данный момент полиция продолжает расследовать мотивы преступника и пытается определить, было ли нападение спланировано заранее.
По последним данным, жертвами стрелка стали пять человек, в том числе четыре сотрудника полиции, еще пять сотрудников полиции и несколько гражданских были ранены.
Соболезнования семьям погибших выразил в своем Twitter президент США Дональд Трамп, при этом он поблагодарил полицейских за «отличную работу».