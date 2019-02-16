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16:08 (мск), источник: РИА Новости

Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал сроком на 2 месяца основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok и члена Совета директоров банка «Восточный» американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Ходатайство следователя подлежит удовлетворению», — сказал судья Артур Карпов. Таким образом, срок ареста Калви установлен до 13 апреля.

В пятницу суд продлил задержание американского инвестора и отложил на субботу решение вопроса о его аресте, поскольку следствие не предоставило подтверждающих низкую стоимость спорных акций материалов, кроме того, в деле имеются не переведённые на русский язык документы, которым суд не мог дать оценку. Защита Калви в свою очередь в пятницу просила отложить заседание для подготовки и сбора дополнительных материалов, подтверждающих свою позицию.

Следственный комитет России обратился в суд с требованием заключения под стражу американца до 13 апреля.

Следствие обосновало необходимость ареста Калви тем, что он, находясь на свободе, может скрыться от российского правосудия, поскольку большую часть времени проводит в Лондоне.

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По словам следователя, Калви в ходе допроса отверг свою причастность к хищению 2,5 миллиардов рублей.

Генпрокуратура РФ поддержала необходимость ареста американца.

Как следует из оглашенных ранее в суде данных, дело возбуждено 13 февраля об особо крупном мошенничестве с ущербом свыше 2,5 миллиардов рублей. ГСУ СКР возбудил данное дело по материалам, поступившим из управления «К» ФСБ России. Речь идет о выданном в 2015 году банком «Восточный» кредите «Первому коллекторскому бюро» и подписанном отступном гендиректором Бюро в 2017 году.

В пятницу Басманный суд санкционировал арест директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнер по индустрии финансового сектора этой инвесткомпании Филиппа Дельпаля, партнера Baring Vostok, специализирующегося на проектах в области медиа, недвижимости и стройматериалов, Вагана Абгаряна, председателя совета директоров «Норвик банка» (бренд «Вятка банк»), экс-главу банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова.

Следствие считает, что Калви с Дельпалем и иными неустановленными лицами убедили акционеров банка проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при том, что их реальная рыночная стоимость составляла 600 тысяч рублей.

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