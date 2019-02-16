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17:49 (мск), источник: Интерфакс

В США 88-летнего священника лишили сана после обвинений в домогательствах

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — В США бывшего кардинала католической церкви лишили сана после обвинений в сексуальных домогательствах.

Как сообщает «Би-би-си», 88-летний Теодор Маккэррк стал самым возрастным католическим священнослужителем, лишенным духовного сана.

Ранее Маккэрик ушел в отставку, заявив, что не помнит предполагаемых домогательств.

Официальные представители церкви заявляют, что инцидент произошел около 50 лет назад и у них нет оснований не доверять обвинителям. Однако срок давности по такому преступлению давно прошел, поэтому никаких обвинений предъявлено не будет.

Маккэрик, который сейчас живет в монастыре в Канзасе, был архиепископом Вашингтона с 2001 по 2006 год. Он стал первым с 1927 года кардиналом, который ушел в отставку.

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