В США 88-летнего священника лишили сана после обвинений в домогательствах

Как сообщает «Би-би-си», 88-летний Теодор Маккэррк стал самым возрастным католическим священнослужителем, лишенным духовного сана.

Ранее Маккэрик ушел в отставку, заявив, что не помнит предполагаемых домогательств.

Официальные представители церкви заявляют, что инцидент произошел около 50 лет назад и у них нет оснований не доверять обвинителям. Однако срок давности по такому преступлению давно прошел, поэтому никаких обвинений предъявлено не будет.