В Петербурге в здании университета обрушились перекрытия
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Перекрытия обрушились с пятого по второй этажи в пятиэтажном здании в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Перекрытия обрушились с пятого по второй этажи в пятиэтажном здании в
«На улице Ломоносова в доме № 9 произошло обрушение плит перекрытия с пятого по второй этажи в пятиэтажном здании
По его словам, площадь обрушения составила порядка 150 квадратных метров. Из здания эвакуированы, по предварительным данным, 60 человек.
«Предварительная причина — нарушение технических требований при проведении ремонтных работ», — сказал собеседник агентства.
К ликвидация последствий обрушения привлечено 54 человека и 14 единиц техники.
В МЧС также уточнили, что здание разноуровневое —