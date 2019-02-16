В Петербурге в здании университета обрушились перекрытия

«На улице Ломоносова в доме № 9 произошло обрушение плит перекрытия с пятого по второй этажи в пятиэтажном здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО (национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики)», — сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь обрушения составила порядка 150 квадратных метров. Из здания эвакуированы, по предварительным данным, 60 человек.

«Предварительная причина — нарушение технических требований при проведении ремонтных работ», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

К ликвидация последствий обрушения привлечено 54 человека и 14 единиц техники.