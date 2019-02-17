Литовская контрразведка разоблачила агентов Москвы. Они следили за судьями и прокурорами
Русские сети.
Русские сети.
В Литве продолжается расследование громкого дела о шпионаже в пользу России. В конце прошлого года местные контрразведчики отрапортовали о выявлении целой сети российских агентов во главе с бывшим
Сбитый летчик
Широкая общественность узнала о «заговоре Палецкиса» спустя почти два месяца после его ареста. 18 декабря проживающий в Вильнюсе гражданин России, историк и публицист Валерий Иванов сообщил на своей странице в Facebook, что дверь его квартиры штурмуют неизвестные люди. Незнакомцы оказались сотрудниками литовского Департамента госбезопасности (ДГБ): они предъявил постановление, где было сказано, что Иванов подозревается в шпионской деятельности, провели в квартире обыск и задержали его на 48 часов.
Освободившись под подписку о невыезде, Иванов рассказал, что сотрудники ДГБ задавали ему вопросы об оппозиционном политике Альгирдасе Палецкисе. «Сказал, что я его знаю, но видел в позапрошлом году», — уточнил Иванов.
После задержания Иванова генеральный прокурор республики Эвалдас Пашилис созвал экстренную
Кто же такой этот Палецкис? Его имя одно время было хорошо известно в Литве. Более того, многие приводят его в качестве хрестоматийного примера того, как можно в одночасье испортить свою политическую карьеру.
Родившись в семье влиятельного дипломата, он и для себя выбрал ту же стезю. В 1990—2000-х работал в структурах Министерства иностранных дел Литвы, причем одно время возглавлял там отдел Западной Европы. Позже был депутатом Сейма от литовских
Будучи человеком левых убеждений, Палецкис в 2009-м был избран лидером новой партии «Социалистический народный фронт Литвы». А два года спустя его пригласили на телепередачу, в которой речь шла о событиях 13 января 1991 года, когда в результате столкновений у телецентра в Вильнюсе погибли четырнадцать мирных жителей и более сотни пострадали. Официальная версия гласит, что в этой трагедии виноваты советские войска, введенные в Вильнюс.
Эти же слова он позже повторил в интервью российскому Пятому каналу.
Палецкис высказал предположение, что в мирных жителей якобы стреляли вооруженные сторонники выхода Литвы из СССР, желавшие подогреть страсти и направить народный гнев на власти Советского Союза. После этого прокуратура завела на него дело «за отрицание советской агрессии». Дело получило резонанс не только в самой Литве, но и за ее пределами.
Эта история превратила Палецкиса в политического изгоя. Многие от него дистанцировались, включая членов его собственной семьи. В итоге он закончил с реальной политикой и начал позиционировать себя в качестве «левого политолога». Так он и жил последние семь лет, пока однажды в его дверь не позвонили сотрудники ДГБ.
Вопросы и ответы
Зимний Вильнюс живет своим неспешным ритмом, и про шпионское дело люди говорят нечасто. Тем более что Палецкис давно не считается влиятельным политиком — в последние несколько лет о нем вообще почти ничего не было слышно.
О том, чем в последнее время занимался Палецкис, «Ленте.ру» рассказали люди из его окружения. Они попросили не называть их имен, чтобы лишний раз не привлекать внимание спецслужб.
«Альгис в прошлом году принял решение окончательно отойти от политики, — рассказал бывший соратник Палецкиса по партии. — Это было связано с несколькими обстоятельствами.
«Альгирдас говорил, — вспоминает собеседник “Ленты.ру”, — что его взгляды на методы политической борьбы перестали совпадать с теми, которых придерживается руководство Соцфронта. Мол, оно переоценивает значение митингов и мало внимания уделяет выборам. Нужно меньше митинговать и больше думать о том, как пробиться в парламент, в котором Соцфронт не представлен. Ну и плюс Альгирдас не был согласен с некоторыми кадровыми решениями руководства партии».
В последнее время Палецкис работал менеджером в неправительственных общественных организациях «Община Антакальниса» и «Центр общественных проектов» и от
Что интересно, об аресте бывшего
А следствие, судя по всему, не стоит на месте. Не выдавая подробностей, представители прокуратуры назвали фамилии еще нескольких человек, которых спецслужбы заподозрили в участии в «сети Палецкиса». Среди них — член Социалистического народного фронта Литвы Леонидас Минкявичюс, который, по мнению прокуратуры, намеревался помочь Палецкису «занять пост мэра Вильнюса десять лет назад». Политик Артурас Шидлаускас, в 2016 году баллотировавшийся в парламент по списку Литовской народной партии. Заместитель председателя Соцфронта Андрей Горбатенков. Директор вильнюсской фирмы Food Expert, глава
Впрочем, недавно было объявлено, что Минкявичюс
Было высказано предположение, что Минкявичюса «пристегнули» к делам MG Baltic и Палецкиса специально, чтобы связать их воедино и лишний раз бросить тень на Грибаускайте. Это выгодно нынешнему
Когда вопросов стало слишком много, литовские спецслужбы решили слегка приоткрыть завесу тайны. Оказывается, Палецкиса, как и его сообщников, заподозрили не просто в шпионаже, а в сборе сведений о совершенно определенных лицах. С пояснениями по этому вопросу выступил глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас. Выяснилось, что неприятности Палецкиса и сейчас связаны с роковым для него делом о событиях января 1991 года.
Как известно, 27 января 2016 года в Вильнюсском окружном суде начались слушания по делу о «советской агрессии против Литвы». В «военных преступлениях» и «преступлениях против человечности» обвиняются более шестидесяти человек —
Ответный ход
Эти действия вызвали большое раздражение в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что уголовное преследование граждан РФ по сфабрикованным обвинениям вызывает возмущение. Но одними заявлениями дело не ограничилось.
«В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)», — доложила тогда представительница СКР Светлана Петренко.
Литовцев этот шаг сильно обеспокоил. Витаутас Бакас заявил, что в России пытаются состряпать уголовные дела на должностных лиц, которые расследуют дело 13 января. Это могут быть прокуроры, судьи, следователи. По его мнению, Литва должна серьезно подумать об их охране, ведь если в России удастся завести на них уголовные дела и заочно предъявить обвинения, то формально можно задействовать международные процедуры и каналы Интерпола. А в такой ситуации обвиняемый может быть задержан в любой из европейских стран.
Эти сведения понадобились России для того, чтобы каждого из них можно было идентифицировать, предъявить ему обвинения и отправить запрос в Интерпол.
Более того, литовская прокуратура не исключает, что Палецкис сам планировал похищение этих людей. Что же до доказательств, то, по словам генерального комиссара литовской полиции Линаса Пярнаваса, «во время обысков найдено много различных данных и файлов, которые тесно связаны с объектом этого дела».
Суд по событиям 13 января уже закончен. Приговор планировалось зачитать 18 февраля, но
«Каким бы ни был исход дела Альгирдаса, сидеть за решеткой ему, скорее всего, долго, — уверен один из его соратников по Соцфронту. — Он слишком уж заметная фигура для шпионской деятельности. В свое время он сильно засветился, снискав себе дурную славу, и с тех пор, судя по всему, все его шаги тщательно отслеживались. Странно, что он этого не понимал. А если понимал, то зачем ему было класть голову в пасть льва? Надеюсь, суд во всем разберется, но до этого пройдет еще уйма времени…».
Владимир Веретенников