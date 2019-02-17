Литовская контрразведка разоблачила агентов Москвы. Они следили за судьями и прокурорами

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В Литве продолжается расследование громкого дела о шпионаже в пользу России. В конце прошлого года местные контрразведчики отрапортовали о выявлении целой сети российских агентов во главе с бывшим вице-мэром Вильнюса, оппозиционным политиком Альгирдасом Палецкисом. Несмотря на то что по этому делу задержано уже несколько человек, следственные органы крайне скупо выдают информацию о ходе расследования. «Лента.ру» разбиралась в этой запутанной истории.

Сбитый летчик

Широкая общественность узнала о «заговоре Палецкиса» спустя почти два месяца после его ареста. 18 декабря проживающий в Вильнюсе гражданин России, историк и публицист Валерий Иванов сообщил на своей странице в Facebook, что дверь его квартиры штурмуют неизвестные люди. Незнакомцы оказались сотрудниками литовского Департамента госбезопасности (ДГБ): они предъявил постановление, где было сказано, что Иванов подозревается в шпионской деятельности, провели в квартире обыск и задержали его на 48 часов.

Освободившись под подписку о невыезде, Иванов рассказал, что сотрудники ДГБ задавали ему вопросы об оппозиционном политике Альгирдасе Палецкисе. «Сказал, что я его знаю, но видел в позапрошлом году», — уточнил Иванов.

С его слов, ему хотели навязать «роль связного между Кремлем и Палецкисом».

После задержания Иванова генеральный прокурор республики Эвалдас Пашилис созвал экстренную пресс-конференцию и рассказал об аресте того самого Палецкиса, уточнив, что задержан политик был еще в октябре и обвиняется в шпионаже. Тогда же литовские силовики сообщили, что выявлена целая сеть агентов, деятельность которых представляет угрозу национальной безопасности. «Если бы эта сеть не была вскрыта, думаю, Литве угрожала бы серьезная опасность», — подытожил Пашилис.

Он добавил, что Палецкис представлял серьезную опасность для государства, почему его и потребовалось изолировать.

Кто же такой этот Палецкис? Его имя одно время было хорошо известно в Литве. Более того, многие приводят его в качестве хрестоматийного примера того, как можно в одночасье испортить свою политическую карьеру.

Родившись в семье влиятельного дипломата, он и для себя выбрал ту же стезю. В 1990—2000-х работал в структурах Министерства иностранных дел Литвы, причем одно время возглавлял там отдел Западной Европы. Позже был депутатом Сейма от литовских социал-демократов, членом городского совета Вильнюса, а позже — вице-мэром столицы.

Будучи человеком левых убеждений, Палецкис в 2009-м был избран лидером новой партии «Социалистический народный фронт Литвы». А два года спустя его пригласили на телепередачу, в которой речь шла о событиях 13 января 1991 года, когда в результате столкновений у телецентра в Вильнюсе погибли четырнадцать мирных жителей и более сотни пострадали. Официальная версия гласит, что в этой трагедии виноваты советские войска, введенные в Вильнюс.

Но Палецкис, рассуждая о тех событиях, заявил: «А что было 13-го января у телебашни? Сейчас выясняется, что свои стреляли в своих».

Эти же слова он позже повторил в интервью российскому Пятому каналу.

Палецкис высказал предположение, что в мирных жителей якобы стреляли вооруженные сторонники выхода Литвы из СССР, желавшие подогреть страсти и направить народный гнев на власти Советского Союза. После этого прокуратура завела на него дело «за отрицание советской агрессии». Дело получило резонанс не только в самой Литве, но и за ее пределами.

Правда, суд первой инстанции оправдал Палецкиса, но затем слушания возобновились, и политика приговорили к штрафу десять тысячи литов (около 3 тысяч евро).

Эта история превратила Палецкиса в политического изгоя. Многие от него дистанцировались, включая членов его собственной семьи. В итоге он закончил с реальной политикой и начал позиционировать себя в качестве «левого политолога». Так он и жил последние семь лет, пока однажды в его дверь не позвонили сотрудники ДГБ.

Вопросы и ответы

Зимний Вильнюс живет своим неспешным ритмом, и про шпионское дело люди говорят нечасто. Тем более что Палецкис давно не считается влиятельным политиком — в последние несколько лет о нем вообще почти ничего не было слышно.

О том, чем в последнее время занимался Палецкис, «Ленте.ру» рассказали люди из его окружения. Они попросили не называть их имен, чтобы лишний раз не привлекать внимание спецслужб.

«Альгис в прошлом году принял решение окончательно отойти от политики, — рассказал бывший соратник Палецкиса по партии. — Это было связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, в последние годы он жил в условиях морального прессинга, его превратили в какого-то “врага народа”. Многие из его знакомых попросту отказывались иметь с ним дело. Даже сын и дочь Альгирдаса жаловались, что в школе их третируют. Во-вторых, все его попытки вернуться в политику провалились».

Палецкис баллотировался в парламент в 2012-м и 2016-м, но обе попытки оказались безуспешными. В 2015-м он покинул руководство основанного им Социалистического народного фронта, а годом позже и вовсе вышел из партии.

«Альгирдас говорил, — вспоминает собеседник “Ленты.ру”, — что его взгляды на методы политической борьбы перестали совпадать с теми, которых придерживается руководство Соцфронта. Мол, оно переоценивает значение митингов и мало внимания уделяет выборам. Нужно меньше митинговать и больше думать о том, как пробиться в парламент, в котором Соцфронт не представлен. Ну и плюс Альгирдас не был согласен с некоторыми кадровыми решениями руководства партии».

В последнее время Палецкис работал менеджером в неправительственных общественных организациях «Община Антакальниса» и «Центр общественных проектов» и от каких-либо заявлений на политическую тему воздерживался.

Именно поэтому известие об аресте Палецкиса стало для его знакомых громом среди ясного неба.

Что интересно, об аресте бывшего вице-мэра Вильнюса с самого начала знал его родной брат, бывший заместитель гендиректора «Литовского национального радио и телевидения», журналист Римвидас Палецкис. Позже он объяснил, что полностью поддерживает действия прокуратуры и не хотел предавать ситуацию огласке, чтобы не помешать следствию.

А следствие, судя по всему, не стоит на месте. Не выдавая подробностей, представители прокуратуры назвали фамилии еще нескольких человек, которых спецслужбы заподозрили в участии в «сети Палецкиса». Среди них — член Социалистического народного фронта Литвы Леонидас Минкявичюс, который, по мнению прокуратуры, намеревался помочь Палецкису «занять пост мэра Вильнюса десять лет назад». Политик Артурас Шидлаускас, в 2016 году баллотировавшийся в парламент по списку Литовской народной партии. Заместитель председателя Соцфронта Андрей Горбатенков. Директор вильнюсской фирмы Food Expert, глава рекламно-издательского учреждения XXI amzius («21 век») Деймантас Бяртаускас. И член правления Соцфронта, предприниматель Павел Жевжиков. У всех спецслужбы провели обыски.

Все пятеро — личности малоизвестные и до шпионского скандала нигде особо не светились.

Впрочем, недавно было объявлено, что Минкявичюс каким-то образом (подробностей не раскрывается) фигурирует и в деле крупного концерна MG Baltic. Вице-президента этого концерна Раймундаса Курлянскиса в 2016 году в обвинили даче взятки в 100 тысяч евро влиятельному политику Эгилиюсу Масюлису за то, чтобы тот лоббировал интересы MG Baltic. Позже была обнародована переписка Масюлиса с президентом Далей Грибаускайте, из которой следовало, что тот передавал Курлянскису некоторые негласные просьбы главы государства.

Было высказано предположение, что Минкявичюса «пристегнули» к делам MG Baltic и Палецкиса специально, чтобы связать их воедино и лишний раз бросить тень на Грибаускайте. Это выгодно нынешнему премьер-министру Литвы, бывшему главе МВД Саулюсу Сквернялису, и партии Союз крестьян и «зеленых» (СКЗ), выдвинувшей его в президенты (выборы состоятся в мае). Сквернялис и СКЗ находятся в конфронтации с Грибаускайте.

А вскоре в «сеть Палецкиса» попала и более крупная рыба. В СМИ просочилась информация о том, что по шпионскому делу задержан сын бывшего премьер-министра Литвы Казимиры Прунскене Вайдас Прунскус.

Какое-то время Прунскуса действительно не могли найти, но позже он вышел на связь и сообщил журналистам, что находится на свободе. Сын экс-премьера подтвердил, что ему действительно пришлось пообщаться с сотрудниками правоохранительных органов, и те подвергли его допросу. Тут стоит напомнить, что глава Союза крестьян и «зеленых» Рамунас Карбаускис в свое время был близким соратником Прунскене, но поссорился с ней и потом подвергал ее жесткой критике.

Дело Палецкиса породило много вопросов. Ведь если разобраться — какие государственные тайны мог красть человек, которого уже много лет и близко не подпускали ни к каким секретам?

Когда вопросов стало слишком много, литовские спецслужбы решили слегка приоткрыть завесу тайны. Оказывается, Палецкиса, как и его сообщников, заподозрили не просто в шпионаже, а в сборе сведений о совершенно определенных лицах. С пояснениями по этому вопросу выступил глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас. Выяснилось, что неприятности Палецкиса и сейчас связаны с роковым для него делом о событиях января 1991 года.

Как известно, 27 января 2016 года в Вильнюсском окружном суде начались слушания по делу о «советской агрессии против Литвы». В «военных преступлениях» и «преступлениях против человечности» обвиняются более шестидесяти человек — экс-военнослужащие и бывшие представители советского руководства, вплоть до министра обороны Дмитрия Язова. Поскольку большинство обвиняемых находятся за пределами Литвы (проживают в РФ), в суд доставили лишь граждан России Геннадия Иванова и Юрия Меля, оказавшихся на территории Литвы. На суде те заявили, что, будучи военнослужащими, выполнял приказы, причем в людей не стреляли.

Ответный ход

Эти действия вызвали большое раздражение в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что уголовное преследование граждан РФ по сфабрикованным обвинениям вызывает возмущение. Но одними заявлениями дело не ограничилось.

В июле прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры и суда Литовской Республики.

«В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)», — доложила тогда представительница СКР Светлана Петренко.

Литовцев этот шаг сильно обеспокоил. Витаутас Бакас заявил, что в России пытаются состряпать уголовные дела на должностных лиц, которые расследуют дело 13 января. Это могут быть прокуроры, судьи, следователи. По его мнению, Литва должна серьезно подумать об их охране, ведь если в России удастся завести на них уголовные дела и заочно предъявить обвинения, то формально можно задействовать международные процедуры и каналы Интерпола. А в такой ситуации обвиняемый может быть задержан в любой из европейских стран.

По информации литовских спецслужб, именно Палецкис и его сподвижники собирали информацию о прокурорах и судьях, которые занимались «процессом 13 января».

Эти сведения понадобились России для того, чтобы каждого из них можно было идентифицировать, предъявить ему обвинения и отправить запрос в Интерпол.

Более того, литовская прокуратура не исключает, что Палецкис сам планировал похищение этих людей. Что же до доказательств, то, по словам генерального комиссара литовской полиции Линаса Пярнаваса, «во время обысков найдено много различных данных и файлов, которые тесно связаны с объектом этого дела».

Однако подробности и обстоятельства шпионской деятельности Палецкиса и его «сети» литовские силовики пока не выдают.

Суд по событиям 13 января уже закончен. Приговор планировалось зачитать 18 февраля, но из-за болезни одного из членов судейской коллегии дату оглашения вердикта перенесли на 27 марта. Что касается Палецкиса, то для него, похоже, все только начинается.

«Каким бы ни был исход дела Альгирдаса, сидеть за решеткой ему, скорее всего, долго, — уверен один из его соратников по Соцфронту. — Он слишком уж заметная фигура для шпионской деятельности. В свое время он сильно засветился, снискав себе дурную славу, и с тех пор, судя по всему, все его шаги тщательно отслеживались. Странно, что он этого не понимал. А если понимал, то зачем ему было класть голову в пасть льва? Надеюсь, суд во всем разберется, но до этого пройдет еще уйма времени…».