Крыша ИТМО в Петербурге рухнула из-за «косметического ремонта»
Крыша ИТМО в Петербурге рухнула
Крыша ИТМО в Петербурге рухнула
В пятиэтажном здании
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения перекрытий здания Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики в
«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытий в ремонтируемом корпусе одного из высших образовательных учреждений по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», — говорится в сообщении.
Проведение ремонтных работ в здании подтвердил и ректор ИТМО Владимир Васильев, который отметил, что это был лишь косметический ремонт. По его словам, ремонт не касался перекрытий. Однако эксперты, работающие на разборе завалов, с ним не согласились.
Выводы экспертов основываются на том, что обрушение началось именно на месте этого своеобразного «склада».
Об инциденте в университете стало известно от МЧС. В
Позже в своем сообщении ведомство уточнило, что из здания были эвакуированы 86 человек. В
Подробно об эвакуации студентов и преподавателей журналистам рассказал исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, который находился в оперативном штабе практически с начала операции. «Проведены все необходимые работы, эвакуирован 21 студент. Преподавательница Наталья Серебрянская находилась на последнем этаже со
Более того, одна из преподавательниц, проводивших лекцию в университете за некоторое время до обрушения, решила перестраховаться и вывела студентов из здания за 10 минут до обрушения.
По словам очевидцев, обрушение в университете началось с кровли. «Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвертый, третий, второй этажи и завалила весь первый, — рассказал очевидец события изданию “Фонтанка”. — То есть все аудитории, которые находились посередине». «Видно только стены и дыру сверху до низу», — добавил студент второго курса.
Как отмечают студенты, во время обрушения в здании стоял грохот, тряслись пол и стены. «Было похоже, что падали стулья. Пол и стены затряслись, и наша группа отпрянула к окнам. Мы быстро собрались и при помощи телефонных фонариков спустились на первый этаж. Там все было в пыли и толпились студенты», — рассказала одна из девушек телеканалу «Звезда». Другой студент также отметил, что в тот момент они почти ничего не видели.
Участие в работе оперативного штаба на месте обрушения также принимает глава МЧС Евгений Зиничев, который прилетел из Москвы рейсовым самолетом. Двор
На данный момент на месте происшествия работают более 320 человек и свыше 60 единиц техники, в том числе от МЧС России — 236 человек и 37 единиц техники. Ранее завалы осмотрели кинологи с собаками, спасатели также периодически объявляли «минуты тишины», чтобы убедиться, что под завалами никого нет.
«Прошли с собаками по всем этажам, пострадавших не нашли. Завалы будем разбирать до последнего кирпича. Подгоним сюда башенный кран для того, чтобы начать разбор завалов сверху. Но надеемся, что и там ничего страшного не найдем», — цитирует врио главы Петербурга 78.Ru.
Во дворе университета также продолжают дежурить кареты скорой помощи. Однако на данный момент никому не потребовалось медицинской и психологической помощи, сообщили ТАСС в
Отмечается, что в связи с ЧП университет скорректирует расписание учебных занятий. Как уточняется в сообщении на сайте ИТМО, сотрудники вуза также дополнительно обзвонили всех преподавателей, которые занимались со студентами в пострадавшем корпусе. «Со всеми преподавателями установлена связь, получена информация об успешной эвакуации учебных групп», — отмечается на странице университета.