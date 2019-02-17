Крыша ИТМО в Петербурге рухнула из-за «косметического ремонта».

Источник: РИА "Новости"

В пятиэтажном здании Санкт-Петербургского исследовательского университета НИУ ИТМО произошло обрушение: перекрытия со второго по пятый этаж рухнули, изолировав 86 человек. Все они были благополучно эвакуированы, обошлось без погибших и пострадавших. По предварительной версии обрушение произошло из-за строительных работ, проводившихся в здании: следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту нарушения правил техники безопасности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения перекрытий здания Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге. По предварительной версии следствия, причиной инцидента стало нарушение технических требований во время проведения строительных работ. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытий в ремонтируемом корпусе одного из высших образовательных учреждений по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», — говорится в сообщении.

Проведение ремонтных работ в здании подтвердил и ректор ИТМО Владимир Васильев, который отметил, что это был лишь косметический ремонт. По его словам, ремонт не касался перекрытий. Однако эксперты, работающие на разборе завалов, с ним не согласились.

Как сообщает «Фонтанка», специалисты установили, что все материалы для ремонта были сложены на втором этаже в одном месте. При этом общий вес мешков с цементом и керамзитом, балок и прочего превысил нормы жесткости, и перекрытия не выдержали — а за ними обвалилась вся конструкция.

Выводы экспертов основываются на том, что обрушение началось именно на месте этого своеобразного «склада».

Об инциденте в университете стало известно от МЧС. В пресс-службе ведомства сообщили, что в пятиэтажном здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО на улице Ломоносова в доме № 9 произошло обрушение плит перекрытия с пятого по второй этаж. Поврежденная площадь составила примерно 150 кв.м.

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Позже в своем сообщении ведомство уточнило, что из здания были эвакуированы 86 человек. В пресс-службе также добавили, что происшествие обошлось без жертв. «В этот момент в образовательном учреждении проводились занятия. Из здания были эвакуированы 86 человек — студенты 1 и 2 курсов и преподаватели, 26 из них — выведены с пятого этажа при помощи пожарной автолестницы», — отчитались спасатели, подтвердив также, что в здании никого не осталось.

Подробно об эвакуации студентов и преподавателей журналистам рассказал исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, который находился в оперативном штабе практически с начала операции. «Проведены все необходимые работы, эвакуирован 21 студент. Преподавательница Наталья Серебрянская находилась на последнем этаже со студентами-иностранцами. Преподавательница героически оставалась со своими студентами», — сказал Беглов.

Более того, одна из преподавательниц, проводивших лекцию в университете за некоторое время до обрушения, решила перестраховаться и вывела студентов из здания за 10 минут до обрушения.

Как отмечает издание «Мойка78», она услышала странный треск и сразу же попросила студентов покинуть аудиторию, тем самым сохранив им не только нервы, но, возможно, и жизни.

По словам очевидцев, обрушение в университете началось с кровли. «Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвертый, третий, второй этажи и завалила весь первый, — рассказал очевидец события изданию “Фонтанка”. — То есть все аудитории, которые находились посередине». «Видно только стены и дыру сверху до низу», — добавил студент второго курса.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7ihnPTotLaU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечают студенты, во время обрушения в здании стоял грохот, тряслись пол и стены. «Было похоже, что падали стулья. Пол и стены затряслись, и наша группа отпрянула к окнам. Мы быстро собрались и при помощи телефонных фонариков спустились на первый этаж. Там все было в пыли и толпились студенты», — рассказала одна из девушек телеканалу «Звезда». Другой студент также отметил, что в тот момент они почти ничего не видели.

«Видимость была нулевая, не все могли выбраться самостоятельно, ибо их закрыло завалами», — заявил он.

Участие в работе оперативного штаба на месте обрушения также принимает глава МЧС Евгений Зиничев, который прилетел из Москвы рейсовым самолетом. Двор по-прежнему оцеплен, улица Ломоносова, где располагается корпус, перекрыта.

На данный момент на месте происшествия работают более 320 человек и свыше 60 единиц техники, в том числе от МЧС России — 236 человек и 37 единиц техники. Ранее завалы осмотрели кинологи с собаками, спасатели также периодически объявляли «минуты тишины», чтобы убедиться, что под завалами никого нет.

«Прошли с собаками по всем этажам, пострадавших не нашли. Завалы будем разбирать до последнего кирпича. Подгоним сюда башенный кран для того, чтобы начать разбор завалов сверху. Но надеемся, что и там ничего страшного не найдем», — цитирует врио главы Петербурга 78.Ru.

Во дворе университета также продолжают дежурить кареты скорой помощи. Однако на данный момент никому не потребовалось медицинской и психологической помощи, сообщили ТАСС в пресс-службе городской станции скорой помощи.