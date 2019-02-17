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05:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Жители Гаити взбунтовались против США и призвали на помощь Россию

В столице Гаити Порт-о-Пренс проходят протесты против президента республики Жовенеля Моиза. Об этом сообщает издание Le Journal de Montreal

Источник: Reuters

Митингующие обвиняют Моиза в неспособности обеспечить граждан жизненно необходимыми вещами. Они подозревают президента в растрате средств. Также протестующие выступают против союза с США, который поддерживает Моиз, и призывают Россию помочь в разрешении кризиса. В знак протеста против политики США демонстранты сожгли американский флаг.

Протесты в республике продолжаются с 7 февраля. За это время погибли не менее семи человек, в том числе один из журналистов, освещавший конфликт. Волнения привели к столкновениям с полицией, которой пришлось применить слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.

Жовенель Моиз отказался покинуть свой пост. Он заявил, что не отдаст страну в руки наркодилеров, и призвал недовольных к диалогу для разрешения конфликта. Власти США отозвали всех второстепенных дипломатов из республики и призвали американцев воздержаться от поездок на Гаити.

NO COMMENTS: Столкновения манифестантов с полицией на Гаити
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