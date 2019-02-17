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13:05 (мск), источник: РИА Новости

Неспокойная старость: пенсионерки, совершившие жестокие убийства

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. На этой неделе в Хабаровске оперативники задержали 80-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве и расчленении своего квартиранта. Ближайшие два месяца она проведет в следственном изоляторе.

РИА Новости рассказывает о других пенсионерках, пустившихся на старости лет во все тяжкие.

Уральская коллекторша

Людмила Рыжкова из Екатеринбурга два года назад жестоко расправилась с разносчицей пенсии Эммой Кардановой. Обездвижив почтальона электрошокером, пенсионерка добила ее несколькими ударами ножа. Затем надела на голову погибшей пакет, перемотала тело скотчем и вынесла в подъезд. Помогал убийце ее 30-летний сын.

Добычу — 240 тысяч рублей — потратить не успели, в тот же вечер преступников задержали. На допросе Рыжкова сообщила, что ей были нужны деньги на лекарства от сахарного диабета и на погашение кредитных задолженностей. К убийству мать с сыном готовились несколько месяцев.

Выяснилось, что 62-летняя преступница раньше служила в конвойной службе, а выйдя на пенсию, подрабатывала коллектором — выбивала долги с пожилых людей.

В итоге ее приговорили к 16 с половиной годам колонии, сына — к 15 с половиной. Правда, в конце минувшего года суд признал, что из-за болезни осужденная Рыжкова не может находиться в местах лишения свободы, и постановил ее освободить.

Бабушка-потрошитель

Пенсионерку из Санкт-Петербурга задержали в 2015-м, обвинив в убийстве 79-летней женщины, за которой она ухаживала. За несколько дней до этого одна из жительниц района Купчино нашла фрагменты человеческого тела, разбросанные по пустырю. Оперативники быстро установили личность погибшей и вскоре выявили подозреваемую. Во время обыска в ее квартире обнаружили следы крови и ножовку.

Кроме того, в руки следователей попал дневник Самсоновой.

Там она описывала, как убила более десяти человек.

Оказалось, что еще в 2003-м в ходе ссоры пенсионерка расправилась с 44-летним жителем Норильска, снимавшим у нее комнату. Труп она расчленила и по частям вынесла на улицу. Силовики нашли останки. Однако 68-летняя Самсонова избежала тюремного заключения — судебно-медицинская экспертиза признала ее невменяемой. Пенсионерку отправили на принудительное лечение.

Черная риелторша

Московская сиделка Людмила Фадеева в 2012-м сколотила банду черных риелторов. Преступники, среди которых были врач и нотариус, подыскивали одиноких стариков и обманным путем переписывали всю их недвижимость на себя.

В 2013 году мошенники задумали отнять квартиру у ветерана Великой Отечественной войны на Тверской улице. Под видом социальных работников Фадеева с подельниками явились к нему домой, когда там находилась супруга фронтовика.

«Пользуясь ее доверием, они обманным путем подписали документы о передаче квартиры им в собственность, — сообщили РИА Новости в СКР. — Затем накормили продуктами, в которых содержался сильнодействующий лекарственный препарат-нейролептик. Через два дня пожилая женщина скончалась. Мошенники организовали ее похороны, а тело кремировали, чтобы скрыть следы убийства».

Муж ничего не заподозрил, решив, что супруга умерла естественной смертью.

Преступление раскрыли лишь через год. Людмилу приговорили к 16 годам колонии общего режима и штрафу 700 тысяч рублей, сообщники получили от пяти до 17 лет.

Мясник в юбке

Пенсионерка из Ростова-на-Дону, 71-летняя Людмила Кандрина, в конце прошлого года зарубила топором мужа, сноху и восьмилетнего внука. Пыталась покончить с собой, но ее спасли врачи.

Убитая сноха была разведена с супругом, но продолжала жить с его родителями. По одной из версий, между невесткой и свекровью постоянно возникали конфликты, связанные с разделом имущества. Во время очередной ссоры у пенсионерки сдали нервы, и она схватилась за топор. Под горячую руку также попали ее супруг и восьмилетний внук. Сейчас ей грозит реальный тюремный срок.

Старушка с ТТ

В апреле прошлого года в станице Ивановской Краснодарского края полицейские задержали 76-летнюю жительницу Москвы, застрелившую двух человек из пистолета ТТ. Погибли 62-летний местный предприниматель и его 22-летняя дочь. Пожилая москвичка признала вину, но заявила следователям, что убивать никого не хотела, а выстрелила случайно. Следствие и суд ей не поверили.

Как рассказали РИА Новости жители Ивановской, преступница занималась бизнесом в столице, у нее было несколько магазинов. Пару лет назад она переехала на юг — к старому знакомому, который вызвался ухаживать за ней. Однако из-за тяжелого характера прижиться в новой семье она не смогла. Чаще всего конфликтовала с дочерью хозяина дома. По версии следствия, во время очередной ссоры пенсионерка выхватила пистолет и застрелила сначала девушку, а затем выбежавшего на шум ее отца.

По словам местных, ТТ она могла приобрести еще в девяностых, когда создавала свой бизнес.
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