В Солсбери неизвестный повесил российский флаг на соборе Девы Марии

Источник: AP 2019

По данным радиостанции, флаг был замечен ранним утром в воскресенье, 17 февраля. Предположительно, неизвестный забрался ночью на строительные леса, установленные на здании собора, чтобы повесить флаг.

«Я думаю, что я мог видеть человека, который повесил его (флаг — ред.), когда я проходил мимо собора приблизительно в 6.30, когда возвращался домой с работы», — сообщил местный житель.

«К счастью, его (флаг — ред.) уже сняли — какая глупая выходка, высмеивающая серьезные события, к сожалению, произошедшие в Солсбери в прошлом году», — написал депутат британского парламента от избирательного округа Солсбери Джон Глен в Twitter.