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15:33 (мск), источник: РИА Новости

В Солсбери неизвестный повесил российский флаг на соборе Девы Марии

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Неизвестный повесил российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери, сообщает местная радиостанция Spire FM.

Источник: AP 2019

По данным радиостанции, флаг был замечен ранним утром в воскресенье, 17 февраля. Предположительно, неизвестный забрался ночью на строительные леса, установленные на здании собора, чтобы повесить флаг.

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«Я думаю, что я мог видеть человека, который повесил его (флаг — ред.), когда я проходил мимо собора приблизительно в 6.30, когда возвращался домой с работы», — сообщил местный житель.

«К счастью, его (флаг — ред.) уже сняли — какая глупая выходка, высмеивающая серьезные события, к сожалению, произошедшие в Солсбери в прошлом году», — написал депутат британского парламента от избирательного округа Солсбери Джон Глен в Twitter.

В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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