В Azino777 обнаружили новых игроков

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Украинские власти подозревают в организации одного из крупнейших в России онлайн-казино Azino777 не только россиянина Альберта Валиахметова, но и двоих граждан Украины, следует из постановления киевского суда. Найти подозреваемых пока не удалось, поэтому, по информации «Ъ», правоохранители готовят запрос в Интерпол. Связи с Azino777 владельцев IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева и Рустама Гильфанова, которых СМИ ранее называли причастными к этому бизнесу, на Украине не нашли.

В организации онлайн-казино Azino777 подозреваются трое физических лиц, следует из ноябрьского постановления киевского суда (до сих пор нигде не публиковалось), с которым ознакомился «Ъ». Ранее The Bell сообщал, что украинская полиция подозревает в создании и управлении казино россиянина Альберта Валиахметова из Набережных Челнов. Кроме него в уголовном деле фигурируют украинцы Александр Плахтий (журнал РБК в июле 2018 года сообщал, что он до 2015 года выступал учредителем одной из структур Azino777) и Оксана Алиева. Последняя в расследованиях СМИ ранее не упоминалась. Согласно открытым данным, Оксана Алиева с таким же отчеством и датой рождения в 2010—2012 годах руководила службой маркетинга и PR Сбербанка на Украине, а затем занимала аналогичную должность в украинском Укрэксимбанке. Госпожа Алиева заявила «Ъ», что не имеет отношения к Azino777.

В рамках дела полиция провела несколько обысков и нашла компьютеры, с которых поддерживалась работа Azino777, мобильные терминалы и базы с данными пользователей. Обыски проходили в киевской квартире Оксаны Алиевой, а также у Ирины Брусьо, Марины Григоренко и Назара Малиняка, говорится в материалах суда. Ирина Брусьо указана гендиректором киевской компании «Софтанза», которая уже упоминалась в судебных решениях, связанных с Azino777. Знакомый с ходом расследования собеседник «Ъ» говорит, что фигурантов дела полиция не нашла и готовит документы в Интерпол. В Национальной полиции Украины не ответили на запрос «Ъ».

Новость На Украине назвали имя возможного создателя Azino777

Ранее причастными к Azino777 СМИ называли еще двоих россиян — владельцев IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева и Рустама Гильфанова. В документах украинского суда они не фигурируют. У них проходили обыски по подозрению в организации азартных игр, но следствие не нашло доказательств и производство было закрыто, следует из ответа Службы безопасности Украины (СБУ), копию которого передал «Ъ» адвокат господ Токарева и Гильфанова. В СБУ подтвердили подлинность документа и отметили, что с Azino777 обыски связаны не были.

Сергей Токарев и Рустам Гильфанов также категорически отвергают связь с Azino777. «Ранее журналисты не сумели доказать, что Azino777 наш проект, но тут я не осуждаю: тяжело найти несуществующее. При этом удивляет внимание, которое уделяется именно Azino777: в России доступно множество гемблинговых сайтов с многократно большими оборотами», — заявил Рустам Гильфанов. По его мнению, ситуация с Azino777 показывает, что рынок азартных игр должен быть регулируем и цивилизован, чтобы «избежать расследований, основанных на догадках». Сергей Токарев добавил, что Lucky Labs — крупный аутсорсер, но разработка софта и алгоритмизация процессов не имеют ничего общего с управлением казино, а с Azino777 компания не работала даже как с клиентом.



Azino777 — одно из наиболее известных российских нелегальных онлайн-казино. В январе—сентябре 2018 года сервис стал крупнейшим рекламодателем рунета, следует из данных Mediascope. Головной сайт казино в России заблокирован, но пользователям доступно множество его «зеркал». Летом РБК оценивал годовой объем ставок в сервисе в 15 млрд руб., что составляет около 20% общего объема российского серого рынка онлайн-гемблинга.