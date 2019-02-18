Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кошка пришла к пожарным и настойчиво просила о помощи
Запрет на покупку машины без гаража: пояснения властей
В башкирской больнице пациентке сделали шину из швабры
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Как выглядит квартира в легендарном центре Барселоны (фото)
Появилось фото лысого и бледного Трампа Лысый и бледный — такое фото Трампа появилось в одном американском Twitter-аккаунте
Дана Борисова отправила 11-летнюю дочь к отцу на перевоспитание
Ребенка забыли на площадке, и он сбежал из детсада
12 самых опасных сексуальных поз
Корь с косой: накроет ли нас эпидемия
Российский форвард признан третьей звездой дня в НХЛ
Принц Саудовской Аравии не намерен покупать «Манчестер Юнайтед»
Алсу вышла на сцену в бумажном платье
Анастасия Волочкова выбирает свадебное платье
Запрет на покупку машины без гаража: пояснения властей
Самое маленькое средство передвижения (видео)
Двое москвичей могут лишиться квартир из-за перепланировки
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Фоторепортажи
14Скончался актер Сергей Юрский
9Оружейная комната: как живет самый старый фехтовальный клуб Парижа
11:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В Azino777 обнаружили новых игроков

В деле украинской полиции фигурируют трое организаторов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Украинские власти подозревают в организации одного из крупнейших в России онлайн-казино Azino777 не только россиянина Альберта Валиахметова, но и двоих граждан Украины, следует из постановления киевского суда. Найти подозреваемых пока не удалось, поэтому, по информации «Ъ», правоохранители готовят запрос в Интерпол. Связи с Azino777 владельцев IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева и Рустама Гильфанова, которых СМИ ранее называли причастными к этому бизнесу, на Украине не нашли.

В организации онлайн-казино Azino777 подозреваются трое физических лиц, следует из ноябрьского постановления киевского суда (до сих пор нигде не публиковалось), с которым ознакомился «Ъ». Ранее The Bell сообщал, что украинская полиция подозревает в создании и управлении казино россиянина Альберта Валиахметова из Набережных Челнов. Кроме него в уголовном деле фигурируют украинцы Александр Плахтий (журнал РБК в июле 2018 года сообщал, что он до 2015 года выступал учредителем одной из структур Azino777) и Оксана Алиева. Последняя в расследованиях СМИ ранее не упоминалась. Согласно открытым данным, Оксана Алиева с таким же отчеством и датой рождения в 2010—2012 годах руководила службой маркетинга и PR Сбербанка на Украине, а затем занимала аналогичную должность в украинском Укрэксимбанке. Госпожа Алиева заявила «Ъ», что не имеет отношения к Azino777.

В рамках дела полиция провела несколько обысков и нашла компьютеры, с которых поддерживалась работа Azino777, мобильные терминалы и базы с данными пользователей. Обыски проходили в киевской квартире Оксаны Алиевой, а также у Ирины Брусьо, Марины Григоренко и Назара Малиняка, говорится в материалах суда. Ирина Брусьо указана гендиректором киевской компании «Софтанза», которая уже упоминалась в судебных решениях, связанных с Azino777. Знакомый с ходом расследования собеседник «Ъ» говорит, что фигурантов дела полиция не нашла и готовит документы в Интерпол. В Национальной полиции Украины не ответили на запрос «Ъ».

Новость
На Украине назвали имя возможного создателя Azino777

Ранее причастными к Azino777 СМИ называли еще двоих россиян — владельцев IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева и Рустама Гильфанова. В документах украинского суда они не фигурируют. У них проходили обыски по подозрению в организации азартных игр, но следствие не нашло доказательств и производство было закрыто, следует из ответа Службы безопасности Украины (СБУ), копию которого передал «Ъ» адвокат господ Токарева и Гильфанова. В СБУ подтвердили подлинность документа и отметили, что с Azino777 обыски связаны не были.

Сергей Токарев и Рустам Гильфанов также категорически отвергают связь с Azino777. «Ранее журналисты не сумели доказать, что Azino777 наш проект, но тут я не осуждаю: тяжело найти несуществующее. При этом удивляет внимание, которое уделяется именно Azino777: в России доступно множество гемблинговых сайтов с многократно большими оборотами», — заявил Рустам Гильфанов. По его мнению, ситуация с Azino777 показывает, что рынок азартных игр должен быть регулируем и цивилизован, чтобы «избежать расследований, основанных на догадках». Сергей Токарев добавил, что Lucky Labs — крупный аутсорсер, но разработка софта и алгоритмизация процессов не имеют ничего общего с управлением казино, а с Azino777 компания не работала даже как с клиентом.

Azino777 — одно из наиболее известных российских нелегальных онлайн-казино. В январе—сентябре 2018 года сервис стал крупнейшим рекламодателем рунета, следует из данных Mediascope. Головной сайт казино в России заблокирован, но пользователям доступно множество его «зеркал». Летом РБК оценивал годовой объем ставок в сервисе в 15 млрд руб., что составляет около 20% общего объема российского серого рынка онлайн-гемблинга.

Новость
Сайт «Азино 777» вошел в список самых крупных рекламодателей

Несмотря на формальный запрет законами 2009 и 2011 годов, на Украине власти более лояльны к онлайн-казино, их работа в принципе допустима, отмечает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. В случае же с Azino777 уголовное дело могло быть инициировано как по хозяйственным вопросам, так и по политическим, считает юрист.

Реклама онлайн-казино в России размещается в основном на пиратских видеоресурсах. Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что пока сложно оценить, как уголовное дело скажется на бизнесе казино. Но, добавляет он, «в любом случае свято место пусто не бывает», и даже если нынешнюю команду Azino777 осудят, «наверняка появятся новые люди или новые сервисы».

Елизавета Макарова, Кирилл Кривошеев

 Грудинина отправили в отставку с поста спикера горсовета Видного
Куда трудоустроился бывший министр МЧС Пучков?
«Газпром» могут вытеснить из трубы «Северного потока-2»
В США школьник отказался произносить клятву перед флагом США
Крутите барабан. Как «уничтожают» еду на «Поле чудес»
Россияне увидят главное Суперлуние года
Мошенники нашли новый способ украсть деньги с вашей карты
Шум, а драки нет. Веласкес проиграл Нганну за полминуты
Спорт
Овечкин - 4-й игрок в НХЛ, забросивший 40 шайб в 10 сезонах «Вашингтон» проиграл «Анахайму» со счетом 2:5 в гостевом матче. Форвард столичной команды Александр Овечкин забросил 40-ю шайбу в текущем сезоне
Hi-Tech
Буддизм в бизнесе: как успокоиться и разбогатеть Российские предприниматели делятся секретами.
Авто
Журналистам показали новую (секретную) модель Lada Журналисты программы «Чудо техники» опубликовали видеоролик, как делают автомобили Lada, почти случайно засняв засекреченную новинку марки
Кино
«Первый» показал, что происходит с подаренной Якубовичу едой Некоторые гости в студии шоу «Поле чудес» набирали припасы в пакеты
Недвижимость
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
Квартиры в России становятся доступнее, но меньше. Это нравится не всем
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
Откуда в квартире берутся тараканы?
Дети
Нюшу затравили в сети из-за внешнего вида на прогулке с дочкой Поклонникам также не понравилось то, как «изменилась» певица с появлением ребенка
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь