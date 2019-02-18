В ДНР назвали взрывы в Донецке провокацией против ОБСЕ

Источник: Reuters

«Известны три факта — никаких сбросов с беспилотных летательных аппаратов не было, это была закладка. Есть два разрушения — крыша газораспределительной станции и подъезд по улице Кобозева 70», — сказал он.

По его словам, Украина пытается обострить обстановку в Донбассе в последние дни не только при помощи обстрелов, но и при помощи диверсий.

«Цели две — напугать миссию ОБСЕ и реализовать тот план по вводу вооруженной миссии ОБСЕ сюда при помощи США. И второе. Обострение за последние дни, в котором пострадало 24 жилых дома и ранены три гражданских, при помощи этого Украина хочет показать, что не она агрессор, а на нее нападают», — добавил он.

В понедельник 18 февраля три взрыва произошди в центре Донецка, пострадавших нет.