В ДНР назвали взрывы в Донецке провокацией против ОБСЕ

«Известны три факта — никаких сбросов с беспилотных летательных аппаратов не было, это была закладка. Есть два разрушения — крыша газораспределительной станции и подъезд по улице Кобозева 70», — сказал он.
По его словам, Украина пытается обострить обстановку в Донбассе в последние дни не только при помощи обстрелов, но и при помощи диверсий.
«Цели две — напугать миссию ОБСЕ и реализовать тот план по вводу вооруженной миссии ОБСЕ сюда при помощи США. И второе. Обострение за последние дни, в котором пострадало 24 жилых дома и ранены три гражданских, при помощи этого Украина хочет показать, что не она агрессор, а на нее нападают», — добавил он.
В понедельник 18 февраля три взрыва произошди в центре Донецка, пострадавших нет.
Как передает с места событий корреспондент «Интерфакса», три воронки в асфальте зафиксированы около 8-го корпуса Донецкого национального технического института, спортивного комплекса «Шахтер» и гостиницы Park INN, где квартируется миссия ОБСЕ.
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