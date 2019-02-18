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14:43 (мск), источник: Интерфакс

В ДНР назвали взрывы в Донецке провокацией против ОБСЕ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU — Взрывы в Донецке были осуществлены при помощи закладки боеприпасов, цель подрыва — напугать представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Источник: Reuters

«Известны три факта — никаких сбросов с беспилотных летательных аппаратов не было, это была закладка. Есть два разрушения — крыша газораспределительной станции и подъезд по улице Кобозева 70», — сказал он.

По его словам, Украина пытается обострить обстановку в Донбассе в последние дни не только при помощи обстрелов, но и при помощи диверсий.

«Цели две — напугать миссию ОБСЕ и реализовать тот план по вводу вооруженной миссии ОБСЕ сюда при помощи США. И второе. Обострение за последние дни, в котором пострадало 24 жилых дома и ранены три гражданских, при помощи этого Украина хочет показать, что не она агрессор, а на нее нападают», — добавил он.

В понедельник 18 февраля три взрыва произошди в центре Донецка, пострадавших нет.

Как передает с места событий корреспондент «Интерфакса», три воронки в асфальте зафиксированы около 8-го корпуса Донецкого национального технического института, спортивного комплекса «Шахтер» и гостиницы Park INN, где квартируется миссия ОБСЕ.

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