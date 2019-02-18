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14:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Заявитель по делу Baring Vostok впервые озвучил свои претензии

Член совета директоров и акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов отрицает, что выступил заявителем по делу Baring Vostok из-за корпоративного конфликта в банке.

Источник: Агентство «Москва»

Как заявил господин Юсупов «Ведомостям», поводом для заявления стала сделка о передаче «Восточному» 59,9% люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG) от НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ), якобы подконтрольного основателю Baring Vostok Майклу Калви (в фонде это отрицают).

ПКБ задолжало «Восточному» около 2,5 млрд руб. По версии следствия, в качестве отступных по долгу Калви в 2017 году уговорил своих сообщников оформить соглашение о передаче банку акций IFGT.

Однако позднее, как утверждает Шерзод Юсупов, стало известно, что по акциям IFTG есть ограничения. Они касаются дивидендов, а также любых выплат при ликвидации компании — эти суммы, как выяснилось, ограничиваются несколькими тысячами долларов.

Об ограничениях узнали спустя год, весной 2018-го, уточнил господин Юсупов. «Эти ограничения упоминались только в уставе компании, который не фигурировал в пакете документов, вынесенном на согласования по этой сделке. Это обстоятельство выяснилось только благодаря внимательности аудиторов (компании PWC.— “Ъ”)», — рассказал он.

После этого департамент внутреннего аудита «Восточного» провел собственное расследование, банк также получил юридическое заключение от люксембургских юристов. «Я подал заявление тогда, когда получил полный объем информации, не оставляющей сомнений», — отметил Шерзод Юсупов.

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Сам Майкл Калви на суде говорил, что господин Юсупов был одним из тех, кто вел переговоры по сделке между ПКБ и «Восточным», и «нет никаких возможностей утверждать, что он был введен в заблуждение относительно параметров этой сделки». Основатель Baring Vostok подтверждал, что в уставе IFTG были ограничения, — по его словам, на момент сделки ошибку не заметили, но позднее это положение было исправлено. Он также убежден, что на основании тех старых ограничений нельзя оценивать акции IFTG в 600 тыс. руб. Именно в эту сумму стоимость активов фирмы оценило следствие, тогда как на совете акционеров было заявлено, что активы стоят 3 млрд руб.

Майкл Калви вместе с пятью другими фигурантами дела были задержаны 15 февраля. По делу также проходят гендиректор НАО «ПКБ» Максим Владимиров, глава финдепартамента Baring Vostok Дельпаль Филипп, советник предправления «Норвик Банка» Алексей Кордичев, акционер ПАО КБ «Восточный» Ваган Абгарян, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Все они арестованы до 13 апреля.

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