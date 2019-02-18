Полиция показала «метку» акулы на доске для серфинга (видео)

Серфер серьезно пострадал от нападения акулы близ города Байрон-Бей в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

Случай произошел на популярном среди туристов пляже Белонгил-бич буквально в 15 метрах от берега. Полиция продемонстрировала впечатляющий след от акульих зубов, оставшийся на доске для серфинга.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/ff61c936-322e-4aa8-8a63-1d030e1ddf24" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1292066" target="_blank">В Австралии акула напала на серфера</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Пострадавшему 41 год. Когда на место прибыли спасатели, он был без сознания. У мужчины серьезно пострадало бедро, он потерял много крови. Сейчас состояние серфера тяжелое, но стабильное.

По данным полиции, это была тигровая акула — самый опасный вид акул для человека. Так близко к берегу они подходят крайне редко.

Ранее дайверам в Индонезии пришлось спасать акул, которые попались в рыбацкие сети. Девушки не только освободили хищниц, но и достали застрявшие в пасти акул рыболовные крючки.