Полиция показала «метку» акулы на доске для серфинга (видео)
Хищница напала на серфера в Австралии.
Хищница напала на серфера в Австралии.
Серфер серьезно пострадал от нападения акулы близ города
Случай произошел на популярном среди туристов пляже
Пострадавшему 41 год. Когда на место прибыли спасатели, он был без сознания. У мужчины серьезно пострадало бедро, он потерял много крови. Сейчас состояние серфера тяжелое, но стабильное.
По данным полиции, это была тигровая акула — самый опасный вид акул для человека. Так близко к берегу они подходят крайне редко.
Ранее дайверам в Индонезии пришлось спасать акул, которые попались в рыбацкие сети. Девушки не только освободили хищниц, но и достали застрявшие в пасти акул рыболовные крючки.
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