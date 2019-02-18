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15:46 (мск), источник: Mail.ru Новости

Полиция показала «метку» акулы на доске для серфинга (видео)

Хищница напала на серфера в Австралии.

Серфер серьезно пострадал от нападения акулы близ города Байрон-Бей в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

Случай произошел на популярном среди туристов пляже Белонгил-бич буквально в 15 метрах от берега. Полиция продемонстрировала впечатляющий след от акульих зубов, оставшийся на доске для серфинга.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пострадавшему 41 год. Когда на место прибыли спасатели, он был без сознания. У мужчины серьезно пострадало бедро, он потерял много крови. Сейчас состояние серфера тяжелое, но стабильное.

По данным полиции, это была тигровая акула — самый опасный вид акул для человека. Так близко к берегу они подходят крайне редко.

Ранее дайверам в Индонезии пришлось спасать акул, которые попались в рыбацкие сети. Девушки не только освободили хищниц, но и достали застрявшие в пасти акул рыболовные крючки.

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