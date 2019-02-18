В Ярославле задержали бывшего начальника ИК-1, где пытали заключенных

В заявлении фонда уточнили, что начальника ИК-1 задержали по делу о пытках заключенных в исправительном учреждении. Нескольких заключенных, правовой защитой которых занимается «Общественный вердикт», признали потерпевшими.

20 июля 2018 года «Новая газета» опубликовала видеозапись, на которой сотрудники ярославской колонии № 1 пытают заключенного Евгения Макарова. В ролике они били лежащего на столе Макарова дубинкой по голеням и пяткам. При этом о пытках в ИК-1 сообщалось и раньше. После публикации «Новой» Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. ФСИН также пообещал проверить колонию.

Суд арестовал 12 фигурантов дела о пытках в колонии. Начальника по воспитательной части ИК-1 Ивана Калашникова отправили под арест. Показания против начальника колонии Дмитрия Новикова 10 августа дали арестованные сотрудники. По их словам, он лично отдал им приказ провести «воспитательную работу» с Макаровым с применением силы.