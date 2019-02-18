Белые медведи прекратили оккупацию поселка на Новой Земле и ушли
Все белые медведи ушли из поселка Белушья Губа на Новой Земле и его окрестностей, сообщили ТАСС в управлении Росприроднадзора по Архангельской области.
Все белые медведи ушли из поселка Белушья Губа на Новой Земле и его окрестностей, сообщили ТАСС в управлении Росприроднадзора по Архангельской области.
«В поселке Белушья губа и его окрестностях за последние сутки не было замечено ни одного медведя. Близ других населенных пунктов животных стало намного меньше, чем было на прошлой неделе», — отметили в ведомстве.
Территорию продолжают патрулировать ученые, силовики, военные и местные чиновники. Решается вопрос, стоит ли ставить на животных датчики, чтобы отслеживать их передвижение.
Как ранее сообщал ТАСС, глава администрации городского округа Новая Земля Жиганша Мусин уточнил, что звери ушли после появления льда, а также благодаря работе группы, которая отгоняла медведей от населенных пунктов.
С 9 по 19 февраля на архипелаге действовал режим ЧС