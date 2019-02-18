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18:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Белые медведи прекратили оккупацию поселка на Новой Земле и ушли

Все белые медведи ушли из поселка Белушья Губа на Новой Земле и его окрестностей, сообщили ТАСС в управлении Росприроднадзора по Архангельской области.

«В поселке Белушья губа и его окрестностях за последние сутки не было замечено ни одного медведя. Близ других населенных пунктов животных стало намного меньше, чем было на прошлой неделе», — отметили в ведомстве.

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Территорию продолжают патрулировать ученые, силовики, военные и местные чиновники. Решается вопрос, стоит ли ставить на животных датчики, чтобы отслеживать их передвижение.

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Как ранее сообщал ТАСС, глава администрации городского округа Новая Земля Жиганша Мусин уточнил, что звери ушли после появления льда, а также благодаря работе группы, которая отгоняла медведей от населенных пунктов.

С 9 по 19 февраля на архипелаге действовал режим ЧС из-за нашествия белых медведей. В районе поселка Белушья Губа находилось около 50 особей, на его территории постоянно пребывало до 10 хищников. Местные жители боялись выходить из дома, территория патрулировалась, для доставки военных и рабочих до работы запустили специальный транспорт. Для решения проблемы на Новую Землю прибыли ученые и специалисты Росприроднадзора. Рассматривалась возможность временно усыпить животных и вывести их на 100−200 километров от поселка.

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