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09:55 (мск), источник: РИА Новости

В Китае рухнул канатный мост с туристами

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Опубликовано видео ужасного происшествия, когда в китайской провинции Гуандун под туристической группой из шести человек, порвался веревочный мост, сообщает The Sun.

Туристы проходили по канатному мосту, но на полпути один из них начал прыгать и раскачивать конструкцию.

Такой нагрузки мост не выдержал и рухнул. Людям, которые в этот момент двигались по нему, оставалось только цепляться за веревки.

Во время загрузки произошла ошибка.

На видео, опубликованном китайскими СМИ, слышно, как человек, снимающий инцидент, восклицает по-китайски, что ему повезло, что он не находился в этот момент на мосту.

По сообщениям китайских СМИ, мост — одна из достопримечательностей в районе Яндун города Янцзян, находился на высоте двух с половиной метров над водой. Так как все шесть человек были в страховочных поясах, обошлось без травм.

Мост был закрыт на неопределенный срок.

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