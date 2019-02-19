В Китае рухнул канатный мост с туристами
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Опубликовано видео ужасного происшествия, когда в китайской провинции Гуандун под туристической группой из шести человек, порвался веревочный мост, сообщает The Sun.
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Опубликовано видео ужасного происшествия, когда в китайской провинции Гуандун под туристической группой из шести человек, порвался веревочный мост, сообщает The Sun.
Туристы проходили по канатному мосту, но на полпути один из них начал прыгать и раскачивать конструкцию.
Такой нагрузки мост не выдержал и рухнул. Людям, которые в этот момент двигались по нему, оставалось только цепляться за веревки.
На видео, опубликованном китайскими СМИ, слышно, как человек, снимающий инцидент, восклицает
По сообщениям китайских СМИ, мост — одна из достопримечательностей в районе Яндун города Янцзян, находился на высоте двух с половиной метров над водой. Так как все шесть человек были в страховочных поясах, обошлось без травм.
Мост был закрыт на неопределенный срок.