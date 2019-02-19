В Китае рухнул канатный мост с туристами

Туристы проходили по канатному мосту, но на полпути один из них начал прыгать и раскачивать конструкцию.

Такой нагрузки мост не выдержал и рухнул. Людям, которые в этот момент двигались по нему, оставалось только цепляться за веревки.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jK6FZnpALgQ?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На видео, опубликованном китайскими СМИ, слышно, как человек, снимающий инцидент, восклицает по-китайски, что ему повезло, что он не находился в этот момент на мосту.

По сообщениям китайских СМИ, мост — одна из достопримечательностей в районе Яндун города Янцзян, находился на высоте двух с половиной метров над водой. Так как все шесть человек были в страховочных поясах, обошлось без травм.