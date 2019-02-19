СК проверит данные о выселении пенсионерки из аварийного дома в Татарстане

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СУСК России по Татарстану в рамках процессуальной проверки проверить информацию СМИ о нарушении жилищных прав 92-летней труженицы тыла Марфуги Гадиевой», — сообщила она.
Петренко добавила, что Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку действиям и бездействию местных властей, а также изучить жалобы граждан указанного города относительно исполнения программы по переселению.
Ранее стало известно, что дочь Гадиевой Дания Перминова в пятницу рассказала на платформе «Яндекс. Дзен», что местные власти выселяют ее мать из якобы аварийного дома, не предоставив альтернативного жилья. По словам Перминовой, в 2012 году она купила пожилой матери трехкомнатную квартиру и лишь в 2015 году узнала, что данный дом еще в 2011 году был признан аварийным. Как отметила женщина, независимая экспертиза показала, что износ дома составляет лишь 46%. Однако суд подтвердил, что дом является аварийным и подлежит расселению.
Позднее представитель райисполкома сообщил РИА Новости, что стоимость квартиры Перминовой составила 700 тысяч рублей по оценке жилья. Однако женщина отказалась взять деньги. Также, по информации представителя исполкома Зеленодольского района, она отказалась и переезжать в предоставленную однокомнатную квартиру в новостройке, площадь которой составляет 20 «квадратов». Он также сообщил, что пенсионерка не является собственницей квартиры, а всего лишь прописана там.