СК проверит данные о выселении пенсионерки из аварийного дома в Татарстане

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СУСК России по Татарстану в рамках процессуальной проверки проверить информацию СМИ о нарушении жилищных прав 92-летней труженицы тыла Марфуги Гадиевой», — сообщила она.

Петренко добавила, что Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку действиям и бездействию местных властей, а также изучить жалобы граждан указанного города относительно исполнения программы по переселению.

Ранее стало известно, что дочь Гадиевой Дания Перминова в пятницу рассказала на платформе «Яндекс. Дзен», что местные власти выселяют ее мать из якобы аварийного дома, не предоставив альтернативного жилья. По словам Перминовой, в 2012 году она купила пожилой матери трехкомнатную квартиру и лишь в 2015 году узнала, что данный дом еще в 2011 году был признан аварийным. Как отметила женщина, независимая экспертиза показала, что износ дома составляет лишь 46%. Однако суд подтвердил, что дом является аварийным и подлежит расселению.