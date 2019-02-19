Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20 котиков, которые заставят вас улыбаться
Спецслужбы изучат контакты Москвы и немецких ультраправых
Почему дергается глаз и что с этим делать?
Климова предстала перед поклонниками в халате и с маской на лице
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Палатки и ларьки могут вернуться на улицы Виктор Евтухов заявил, что на улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Шифрин возмущен новостью о замужестве Фатеевой
12 самых опасных сексуальных поз
Корь с косой: накроет ли нас эпидемия
Парень убил любимую спустя год, как она простила все побои
Жигунов рассказал, почему бросил жену ради коллеги
Культовое фото, сделанное за несколько часов до убийства певца
14-летняя девочка — одна из влиятельнейших в мире
Немцы нашли фантастически надёжный автомобиль (полный рейтинг)
Как борются с безбилетниками в разных странах
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Фоторепортажи
22Война без победы
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
00:58 (мск), источник: РИА Новости

СК проверит данные о выселении пенсионерки из аварийного дома в Татарстане

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Следователи проверят информацию о 92-летней труженице тыла, которой после выселения из трехкомнатной квартиры, находящейся в аварийном доме, предложили квартиру площадью 20 «квадратов», сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СУСК России по Татарстану в рамках процессуальной проверки проверить информацию СМИ о нарушении жилищных прав 92-летней труженицы тыла Марфуги Гадиевой», — сообщила она.

Петренко добавила, что Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку действиям и бездействию местных властей, а также изучить жалобы граждан указанного города относительно исполнения программы по переселению.

Ранее стало известно, что дочь Гадиевой Дания Перминова в пятницу рассказала на платформе «Яндекс. Дзен», что местные власти выселяют ее мать из якобы аварийного дома, не предоставив альтернативного жилья. По словам Перминовой, в 2012 году она купила пожилой матери трехкомнатную квартиру и лишь в 2015 году узнала, что данный дом еще в 2011 году был признан аварийным. Как отметила женщина, независимая экспертиза показала, что износ дома составляет лишь 46%. Однако суд подтвердил, что дом является аварийным и подлежит расселению.

Позднее представитель райисполкома сообщил РИА Новости, что стоимость квартиры Перминовой составила 700 тысяч рублей по оценке жилья. Однако женщина отказалась взять деньги. Также, по информации представителя исполкома Зеленодольского района, она отказалась и переезжать в предоставленную однокомнатную квартиру в новостройке, площадь которой составляет 20 «квадратов». Он также сообщил, что пенсионерка не является собственницей квартиры, а всего лишь прописана там.

 Заявления США Мюнхен встретил гробовым молчанием
Что происходит с подарками после съемок 'Поля чудес'
Порошенко: Россия хочет уничтожить украинскую государственность
Школьник стал героем соцсетей благодаря честному сочинению
В США умер моряк с фотографии «Поцелуй»
К Земле летит астероид размером с Биг-Бен
«Манчестер Юнайтед» выбил «Челси» из Кубка Англии по футболу
Арбитр удалил футболиста, вернул на поле и вновь удалил
Якубович прокомментировал раздачу еды на «Поле чудес»
Спорт
Салах или Левандовски? Роналду или Гризманн? Во вторник и в среду первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов проведут еще восемь команд
Hi-Tech
Тайна перевала Дятлова: версия шведских ученых Группа шведских экспертов опубликовала свои выводы о получившей широкую известность трагедии.
Авто
Немцы нашли фантастически надёжный автомобиль (полный рейтинг) Эксперты авторитетного немецкого издания Autobild провели серию ресурсных тестов, чтобы понять, насколько надёжны популярные модели авто
Кино
Васильева раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион» Актриса стала героиней программы Леры Кудрявцевой и не побоялась ответить на финальный вопрос
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Обманутых дольщиков не будет, новых домов — тоже: мнение экспертов
Сроки отключения горячей воды сократят до трех дней
Конец советского феномена: почему дачи оказываются «вне закона»
Дети
Нюшу затравили в сети из-за внешнего вида на прогулке с дочкой Поклонникам также не понравилось то, как «изменилась» певица с появлением ребенка
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь