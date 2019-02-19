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12:10 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Уничтожение зарина обошлось слишком дорого

Закончено дело о хищениях при ликвидации запасов химоружия.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении гендиректора и учредителя ООО «Рус-строй-перспектива» Александра Бизова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в РФ». Находящийся под домашним арестом и тяжело больной предприниматель свою вину не признает. Между тем процесс над его предполагаемыми подельниками в Ижевске был приостановлен для проведения экспертизы, которая должна установить окончательную сумму ущерба.

ГСУ СКР Александр Бизов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. 2 августа 2017 года его уголовное дело было выделено в отдельное производство из материалов большого расследования хищений при реализации федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в России». Главе «Рус-строй-перспективы», скрывшемуся от следствия, заочно предъявили обвинение в хищениях, а сам он был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск. В начале марта 2018 года господина Бизова задержали, отправив по заочному решению Басманного райсуда в СИЗО, однако уже в апреле Мосгорсуд перевел его под домашний арест. Свою причастность к хищениям господин Бизов, как отметил в разговоре с «Ъ» его адвокат Станислав Шостак, не признал, полагая, что не было самого состава преступления.

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Находясь под домашним арестом, господин Бизов сейчас знакомится с материалами расследования, составившими 60 томов. При этом значительная часть времени у него уходит на лечение онкологии: обвиняемому уже сделали несколько операций, причем из-за одной он был вынужден пропустить заседание Мосгорсуда, где рассматривалась его жалоба на ограничение свободы.

В основу дела, по данным «Ъ», легли материалы ГУЭБиПК МВД, выявившего нарушения при заключении контрактов на поставку реагентов, использовавшихся для уничтожения химического оружия на объекте «Кизнер» (поселок Кизнер Удмуртской Республики), и их выполнении. В 2014 году ФБУ «Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия» (ФБУ ФУ БХУХО) по результатам электронных торгов было подписано несколько подобных соглашений стоимостью 149 млн руб., 35 млн руб., 97 млн руб., 15 млн руб. и 400 млн руб. Как полагает следствие, руководители «Рус-строй-перспективы» и «Экрос-Инжиниринга», поставляя в «Кизнер» моноэтаноламин и специальную известь, используемые для уничтожения содержащихся в крупнокалиберных артиллерийских снарядах отравляющих веществ зарин и люизит, вступили в сговор с сотрудниками удмуртского филиала ФБУ ФУ БХУХО (в/ч 55498).

В результате, по версии следствия, необоснованно завысили стоимость реактивов на сумму около 30 млн руб.

Изначально по делу помимо скрывшегося от следствия господина Бизова обвиняемыми проходили руководитель компании «Экрос-Инжиниринг», участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и инвалид II группы Наиль Бульхин, топ-менеджер «Рус-строй-перспективы» Инна Займенцева и инженер в/ч 55498, в прошлом профессиональный военный Владимир Дядиченко. Их уголовное дело после завершения расследования было передано для рассмотрения по существу в Первомайский райсуд Ижевска. Разбираться в предполагаемых хищениях тот начал еще 9 января 2018 года, однако через почти 13 месяцев слушаний, 15 февраля уже этого года, удовлетворив требование защиты подсудимых, назначил бухгалтерскую экспертизу. Как отмечают источники «Ъ», исследования должны установить, был ли причинен поставщиками ущерб ФБУ ФУ БХУХО, а если и был, то на какую именно сумму. При этом представитель Александра Бизова уверен, что вменяемая предпринимателю и его предполагаемым сообщникам сумма была не похищена при поставках, а являлась нормой прибыли участвовавших в них компаний.

Решение Первомайского райсуда Ижевска будет иметь преюдициальное значение для дела Александра Бизова, которое после утверждения обвинения в Генпрокуратуре поступит для рассмотрения именно в этот суд.

Николай Сергеев

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