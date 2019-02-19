Уничтожение зарина обошлось слишком дорого

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении гендиректора и учредителя ООО «Рус-строй-перспектива» Александра Бизова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в РФ». Находящийся под домашним арестом и тяжело больной предприниматель свою вину не признает. Между тем процесс над его предполагаемыми подельниками в Ижевске был приостановлен для проведения экспертизы, которая должна установить окончательную сумму ущерба.

ГСУ СКР Александр Бизов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. 2 августа 2017 года его уголовное дело было выделено в отдельное производство из материалов большого расследования хищений при реализации федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в России». Главе «Рус-строй-перспективы», скрывшемуся от следствия, заочно предъявили обвинение в хищениях, а сам он был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск. В начале марта 2018 года господина Бизова задержали, отправив по заочному решению Басманного райсуда в СИЗО, однако уже в апреле Мосгорсуд перевел его под домашний арест. Свою причастность к хищениям господин Бизов, как отметил в разговоре с «Ъ» его адвокат Станислав Шостак, не признал, полагая, что не было самого состава преступления.

Находясь под домашним арестом, господин Бизов сейчас знакомится с материалами расследования, составившими 60 томов. При этом значительная часть времени у него уходит на лечение онкологии: обвиняемому уже сделали несколько операций, причем из-за одной он был вынужден пропустить заседание Мосгорсуда, где рассматривалась его жалоба на ограничение свободы.



В основу дела, по данным «Ъ», легли материалы ГУЭБиПК МВД, выявившего нарушения при заключении контрактов на поставку реагентов, использовавшихся для уничтожения химического оружия на объекте «Кизнер» (поселок Кизнер Удмуртской Республики), и их выполнении. В 2014 году ФБУ «Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия» (ФБУ ФУ БХУХО) по результатам электронных торгов было подписано несколько подобных соглашений стоимостью 149 млн руб., 35 млн руб., 97 млн руб., 15 млн руб. и 400 млн руб. Как полагает следствие, руководители «Рус-строй-перспективы» и «Экрос-Инжиниринга», поставляя в «Кизнер» моноэтаноламин и специальную известь, используемые для уничтожения содержащихся в крупнокалиберных артиллерийских снарядах отравляющих веществ зарин и люизит, вступили в сговор с сотрудниками удмуртского филиала ФБУ ФУ БХУХО (в/ч 55498).

В результате, по версии следствия, необоснованно завысили стоимость реактивов на сумму около 30 млн руб.