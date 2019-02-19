Источник: экс-полковник Квачков вышел из колонии

«Квачков покинул исправительную колонию в поселке Леплей», — сказал собеседник агентства.

Зубово-Полянский районный суд в Мордовии 7 февраля пересмотрел приговор и принял решение об освобождении Квачкова в связи с декриминализацией статьи ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»).

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-21389144&id=456239257&hash=80e35c6b05ddbedd&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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В 2013 году Квачков был осужден на восемь лет колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа. Он был признан виновным по статьям УК РФ «Покушение на организацию вооруженного мятежа» и «Вербовка или вовлечение лиц в террористическую деятельность».

Обвинение в экстремизме

Другое уголовное дело в отношении бывшего полковника ГРУ было возбуждено в связи с размещением в интернете в марте 2015 года его видеообращения, в течение года следователи вели проверку и обнаружили в этом ролике признаки экстремизма. В марте 2016 года Квачков был официально привлечен в качестве обвиняемого. Дело первоначально было возбуждено по ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»), но в ходе судебных прений гособвинение попросило переквалифицировать дело на ст. 282 УК РФ. Квачков своей вины не признал.

Приволжский окружной военный суд приговорил Квачкова к году и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Согласно судебному решению, по совокупности наказаний к этому сроку добавляется неотбытый срок по предыдущему приговору — один год и четыре месяца.

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Адвокаты Квачкова в ходе процесса обращались к суду с просьбой прекратить уголовное преследование их подзащитного в связи с отсутствием состава преступления. Как отмечал адвокат Сергей Орлов, видеоролик, по данным следствия, разместили в интернете неустановленные лица. По словам адвоката, у Квачкова, отбывавшего наказание в колонии по другому судебному приговору, не было никакой возможности разместить в это время данное видеообращение.