Во Франции неизвестный напал с ножом на прохожих

По данным полиции, мужчина атаковал четырех людей. Двоих он ранил в трамвае, еще двоих — на улице. После того, как на место событий прибыли полицейские, нападавший направил на них пистолет. Стражи порядка открыли по злоумышленнику огонь, ранили его и задержали.

По словам властей, инцидент не был террористической атакой. Мотивы мужчины пока неизвестны.