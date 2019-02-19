Туристов накрыло мощной лавиной в Альпах
Около десяти лыжников оказались под снегом после схода мощной лавины на швейцарском горнолыжном курорте
Около десяти лыжников оказались под снегом после схода мощной лавины на швейцарском горнолыжном курорте
Лавина сошла в районе
На данный момент несколько вертолетов и спасательных бригад патрулируют местность, чтобы найти выживших.
Ранее в феврале в результате схода нескольких лавин в Альпах погибли минимум десять человек. Больше всего погибших (пятеро жертв и один пропавший без вести) зафиксировано в районе итальянского города Аоста. Также в городе Больцано (Италия) недалеко от австрийской границы лавина убила 18-летнего лыжника.