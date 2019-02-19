Туристов накрыло мощной лавиной в Альпах

Источник: AP 2019

Лавина сошла в районе Плэн-Морт и накрыла от 300 до 400 метров горнолыжной трассы. По словам сотрудника Кран-Монтаны Николя Феро, под лавиной находится около десяти туристов, однако спасатели уверены, что там может быть до 15 лыжников.

На данный момент несколько вертолетов и спасательных бригад патрулируют местность, чтобы найти выживших.