СМИ: ЦБ проверял активы «Восточного» за полгода до ареста Майкла Калви

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ЦБ пришел к выводу, что «критический уровень кредитного риска» у «Восточного» в большей степени обусловлен тем, что качество принятых на баланс активов в ходе присоединения банка «Юниаструм» не контролировалось. Напомним, «Восточный» присоединил «Юниаструм» Артема Аветисяна в январе 2017 года. В объединенном банке господин Аветисян получил 32%, фонды Baring Vostok — 44,5%.

В ходе проверки ЦБ установил, что 55% выданных «Юниаструмом» и переданных затем на баланс «Восточного» ссуд были сосредоточены на двух группах заемщиков: «группа Зыковы» и «группа «Волгабас». Вячеслав Зыков — партнер по «Клубу лидеров» Шерзода Юсупова, акционера «Восточного», написавшего заявление о мошенничестве со стороны Baring. В сделках с частью акций компаний «группы Зыкова» ЦБ заподозрил признаки вывода активов «Юниаструм банка».

ЦБ также пришел к выводу, что «Восточный» неадекватно оценивал риск по кредитам. 54% корпоративных кредитов банк должен был отнести к проблемным, тогда как в отчетности к ним отнесено только 24%. К проблемным эмитентам ЦБ относит и люксембургскую International Financial Technology Group (IFTG), которая фигурирует в деле основателя Baring Vostok.

И. о. предправления банка Александр Нестеренко сообщил, что «Восточный» достаточно устойчив и намерен досоздать резервы на 13,5 млрд руб. в 2019—2020 годах.

Напомним, Майкла Калви задержали 15 февраля вместе с пятью другими фигурантами дела. Все они арестованы до 13 апреля. Следствие утверждает, что банкиры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. в 2017 году. По версии следствия, господин Калви вступил в сговор, чтобы оформить соглашение об урегулировании долга «Первого коллекторского бюро» на заведомо невыгодных для банка условиях. В качестве компенсации банк получил 59,9% акций IFTG. На совете акционеров было заявлено, что стоимость активов этой фирмы составляет 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена равна 600 тыс. руб.