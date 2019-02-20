Суд в Таиланде разрешил экстрадировать гражданина России в США, которого арестовали по запросу ФБР

У россиянина есть 30 дней, чтобы подать апелляцию.
ТАСС сообщил, что до этого суд также одобрил экстрадицию Украинского в Россию. Это первый случай в истории Таиланда, когда одного человека разрешили выслать в две страны. Окончательное решение теперь примут центральные органы власти королевства.
По словам адвоката россиянина Нейтана Фини, речь идет о министерстве иностранных дел Таиланда, но в этом также может участвовать и генеральная прокуратура. «Необходимо изучить постановление суда, чтобы разобраться, о каком именно органе власти Таиланда идет речь», — добавил Фини.
В августе 2016 года Россия попросила власти Таиланда экстрадировать или депортировать Украинского в Россию. Тогда Москва назвала недопустимой возможную выдачу россиянина в США. и направила в Бангкок ноту протеста.