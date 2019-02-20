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11:26 (мск), источник: Газета.Ру

В США вандалы осквернили памятник «Поцелуй на Таймс-сквер»

В Соединенных Штатах осквернили памятник, созданный на основе легендарной фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер». О произошедшем проинформировала полиция Сарасоты.

Источник: Sarasota Police Department

Фотография с участием Мендонсы и Греты Циммер Фридман была сделана 14 августа 1945 года, став символом победы во Второй мировой войне. На снимке моряк Мендонса целует ассистентку стоматолога Фридман, одетую в форму медсестры. Фото было сделано на Таймс-сквер в Нью-Йорке после принятия Японией условий капитуляции.

Как отмечается, на расположенном во Флориде памятнике неизвестные красной краской написали #MeToo, что является отсылкой к движению против сексуальных домогательств.

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