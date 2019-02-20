В США вандалы осквернили памятник «Поцелуй на Таймс-сквер»
В Соединенных Штатах осквернили памятник, созданный на основе легендарной фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер». О произошедшем проинформировала полиция Сарасоты.
В Соединенных Штатах осквернили памятник, созданный на основе легендарной фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер». О произошедшем проинформировала полиция Сарасоты.
Фотография с участием Мендонсы и Греты Циммер Фридман была сделана 14 августа 1945 года, став символом победы во Второй мировой войне. На снимке моряк Мендонса целует ассистентку стоматолога Фридман, одетую в форму медсестры. Фото было сделано на
Как отмечается, на расположенном во Флориде памятнике неизвестные красной краской написали #MeToo, что является отсылкой к движению против сексуальных домогательств.