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13:33 (мск), источник: Интерфакс

Microsoft зафиксировала атаки хакеров Fancy Bear на аналитические центры в Европе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — Американская компания Microsoft в среду сообщила, что зафиксировала хакерские атаки на сотрудников ряда аналитических центров в Европе со стороны группировки Fancy Bear, которую на Западе связывают с Россией.

Источник: Интерфакс

«Недавно Microsoft зафиксировала атаки, целью которых стали сотрудники Немецкого общества внешней политики, а также европейских офисов Института Аспена и Германского фонда Маршалла», — сообщается в среду на сайте компании.

Согласно данным Microsoft, атаки коснулись 104 пользовательских аккаунтов сотрудников представительств этих организаций в Бельгии, Франции, Германии, Польше, Румынии и Сербии. Они произошли в период с сентября по декабрь 2018 года.

«Мы уверены в том, что происхождение многих из них связано с группировкой, которую мы называем Strontium», — отмечается в нем. Западные СМИ отмечают, что Strontium считается одним из названий хакерской группировки Fancy Bear, которую западные страны связывают с российскими властями.

Microsoft отмечает, что быстро уведомила эти организации, когда обнаружила следы хакерских атак.

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