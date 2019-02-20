Microsoft зафиксировала атаки хакеров Fancy Bear на аналитические центры в Европе

Источник: Интерфакс

«Недавно Microsoft зафиксировала атаки, целью которых стали сотрудники Немецкого общества внешней политики, а также европейских офисов Института Аспена и Германского фонда Маршалла», — сообщается в среду на сайте компании.

Согласно данным Microsoft, атаки коснулись 104 пользовательских аккаунтов сотрудников представительств этих организаций в Бельгии, Франции, Германии, Польше, Румынии и Сербии. Они произошли в период с сентября по декабрь 2018 года.

«Мы уверены в том, что происхождение многих из них связано с группировкой, которую мы называем Strontium», — отмечается в нем. Западные СМИ отмечают, что Strontium считается одним из названий хакерской группировки Fancy Bear, которую западные страны связывают с российскими властями.