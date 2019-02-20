«Королеву слоновой кости» осудили на 15 лет за контрабанду
Гражданку Китая признали виновной в контрабанде слоновых бивней на сумму в $6,5 миллионов. Слоновая кость — ценный товар на черном рынке, особенно в странах Азии и Африки.
Гражданку Китая признали виновной в контрабанде слоновых бивней на сумму в $6,5 миллионов. Слоновая кость — ценный товар на черном рынке, особенно в странах Азии и Африки.
Суд в Танзании приговорил к 15 годам тюремного заключения 70-летнюю гражданку Китая Янг Фенг Глан, известную как «королева слоновой кости». Она признана виновной в контрабанде 860 бивней на сумму в $6,45 миллиона. Двое ее сообщников, граждане Танзании, также получили по 15 лет тюрьмы.
Кроме того, по закону о защите дикой природы они должны выплатить штраф в двукратном размере суммы, которую они выручили на контрабанде, или отсидеть в тюрьме еще два года. Осужденные уже подали на апелляцию.
Янг Фенг Глан была задержана в 2015 году. Ей предъявили обвинения в организации, управлении и финансировании преступной схемы, по которой с 2010 по 2014 годы она организовала транспортировку и продажу слоновой кости общим весом около 1,9 тонн.
Глан приехала в Танзанию в 1975 году и работала переводчиком в китайской железнодоржной компании, так как в совершенстве владела суахили. В 1998 году она открыла ресторан в крупнейшем городе страны
В азиатских странах, таких как Китай, Вьетнам и Таиланд, существует высокий спрос на слоновую кость, из которой делают ювелирные изделия, украшения и сувениры.