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12:14 (мск), источник: Esquire

«Королеву слоновой кости» осудили на 15 лет за контрабанду

Гражданку Китая признали виновной в контрабанде слоновых бивней на сумму в $6,5 миллионов. Слоновая кость — ценный товар на черном рынке, особенно в странах Азии и Африки.

Источник: Reuters

Суд в Танзании приговорил к 15 годам тюремного заключения 70-летнюю гражданку Китая Янг Фенг Глан, известную как «королева слоновой кости». Она признана виновной в контрабанде 860 бивней на сумму в $6,45 миллиона. Двое ее сообщников, граждане Танзании, также получили по 15 лет тюрьмы.

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Кроме того, по закону о защите дикой природы они должны выплатить штраф в двукратном размере суммы, которую они выручили на контрабанде, или отсидеть в тюрьме еще два года. Осужденные уже подали на апелляцию.

Янг Фенг Глан была задержана в 2015 году. Ей предъявили обвинения в организации, управлении и финансировании преступной схемы, по которой с 2010 по 2014 годы она организовала транспортировку и продажу слоновой кости общим весом около 1,9 тонн.

Глан приехала в Танзанию в 1975 году и работала переводчиком в китайской железнодоржной компании, так как в совершенстве владела суахили. В 1998 году она открыла ресторан в крупнейшем городе страны Дар-эс-Саламе, который стал популярен у зажиточных местных и туристов из Китая. Следователи считают, что она использовала ресторан в качестве прикрытия для нелегальной торговли слоновой костью.

По данным Всемирного фонда природы, за последнее десятилетие в Африке были убиты около 110 тысяч слонов. Сейчас их популяция составляет 415 тысяч. В Танзании с 2009 по 2014 год популяция сократилась на 60%, что позволяет говорить о промышленном уровне браконьерства.

В азиатских странах, таких как Китай, Вьетнам и Таиланд, существует высокий спрос на слоновую кость, из которой делают ювелирные изделия, украшения и сувениры.

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