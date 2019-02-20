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18:39 (мск), источник: RTVi

По делу Baring Vostok предъявили первые обвинения

Двум фигурантам дела инвестиционного фонда Baring Vostok 20 февраля предъявили обвинения в мошенничестве. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Алексея Лежникова.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о топ-менджерах компании Вагане Абгаряне и Иване Зюзине. Они первые из фигурантов дела Baring Vostok, кому предъявили обвинения.

Адвокат Абгаряна сказал, что его клиент не признает своей вины. Защитник Зюзина заявил, что действия, «которые описаны в предъявленном обвинении, являются искаженным описанием тех событий, которые происходили».

На 25 и 27 февраля назначены апелляции на решения от Абгаряна и Зюзина соответственно.

Основателю инвестфонда Майклу Калви должны предъявить обвинения 21 февраля. Его арестовали по делу на два месяца.

Калви, Абгаряна, Зюзина и еще трех сотрудников Baring Vostok обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Якобы компания, подконтрольная Калви, должна была эти деньги «Восточному». Тогда, по версии следствия, основатель, пятеро топ-менеджеров решили урегулировать вопрос на невыгодных для банка условиях, для чего в счет долга отдали «Восточному» почти 60% акций люксембургской компании. Калви и партнеры якобы утверждали, что акции стоят 3 млрд рублей, а на самом деле их стоимость — 600 тысяч рублей.

The Bell писал, что реальная причина дела инвестфонда — конфликт Калви с совладельцем «Восточного» Артемом Аветисяном.

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