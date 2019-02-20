По делу Baring Vostok предъявили первые обвинения
Двум фигурантам дела инвестиционного фонда Baring Vostok 20 февраля предъявили обвинения в мошенничестве. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Алексея Лежникова.
Двум фигурантам дела инвестиционного фонда Baring Vostok 20 февраля предъявили обвинения в мошенничестве. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Алексея Лежникова.
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Адвокат Абгаряна сказал, что его клиент не признает своей вины. Защитник Зюзина заявил, что действия, «которые описаны в предъявленном обвинении, являются искаженным описанием тех событий, которые происходили».
На 25 и 27 февраля назначены апелляции на решения от Абгаряна и Зюзина соответственно.
Основателю инвестфонда Майклу Калви должны предъявить обвинения 21 февраля. Его арестовали по делу на два месяца.
Калви, Абгаряна, Зюзина и еще трех сотрудников Baring Vostok обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Якобы компания, подконтрольная Калви, должна была эти деньги «Восточному». Тогда, по версии следствия, основатель, пятеро
The Bell писал, что реальная причина дела инвестфонда — конфликт Калви с совладельцем «Восточного» Артемом Аветисяном.