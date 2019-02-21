Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терешковой досталось на выступлении Путина
Самая смелая реклама техники в СССР (38 фото из прошлого)
Контрацептивы не помешали британке родить пятерых детей
Ургант извинился за то, что спровоцировал Бадоеву в своем шоу
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Тест: Хорошо ли вы знаете русский язык?Допускаете ли вы ошибки в грамматике и пунктуации?
Контрацептивы не помешали британке родить пятерых детей
Сломавшая позвоночник спортсменка станет мамой во второй раз
На послании Путина случилось ЧП: упал на пол на камеру
Журналисты едва не покалечили Терешкову у Путина
«Реал» задумал продать самого дорогого игрока в истории клуба
Тактаров: Если расскажу правду о Кокорине, окажусь рядом с ним
Ляйсан Утяшеву осудили за демонстрацию веснушек на лице
Альбина Джанабаева показала, как носить красный кожаный берет
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Xceed — новый «паркетник» марки Kia
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил: фото
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Фоторепортажи
14Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
17:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Хирургическая спецоперация

В Новосибирске задержан заместитель главы клиники имени Мешалкина.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Новосибирске задержан заместитель директора национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ кардиохирург с мировым именем Евгений Покушалов. Силовики заподозрили его в хищении около 1,3 млрд руб. при госзакупках и отмывании денег. Руководитель клиники Александр Караськов заявил, что его заместитель никакого отношения к финансам не имел, а занимался исключительно наукой. В ближайшие дни ученому изберут меру пресечения.

Заместитель директора ФГБУ НМИЦ (клиника им. академика Мешалкина) Евгений Покушалов, который курирует научно-экспериментальную работу клиники, стал фигурантом уголовного расследования. По сведениям «Ъ», его задержали 20 февраля утром на рабочем месте.

Оперативники, ожидавшие господина Покушалова у дверей приемной, ознакомили его с постановлением о задержании и обыске служебного кабинета.

Следственные действия, которые затянулись на несколько часов, проходили в рамках дела о хищении в сфере госзакупок на сумму около 1,3 млрд руб. и отмывании денег. Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация капиталов, полученных преступных путем), санкция по которым — до десяти лет лишения свободы. Господин Покушалов находится в статусе подозреваемого. Ожидается, что в пятницу ему будет избрана мера пресечения.

44-летний кардиохирург Покушалов имеет множество регалий: в 2005 году в возрасте 31 года он защитил докторскую диссертацию, спустя десять лет получил звание члена-корреспондента РАН, является автором около 300 научных работ, награждался за научное обоснование и внедрение в клиническую практику «новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушениями ритма сердца». В своих выступлениях господин Покушалов отмечал, что именно работа в НМИЦ, на которую его пригласил директор клиники Александр Караськов, позволила добиться колоссальных результатов: «Наши наработки стоят в практических рекомендациях всех кардиологов и кардиохирургов США, Канады, Европы и РФ».

В чем состоит суть претензий к заместителю главы медцентра, оперативно выяснить не удалось.

Источники «Ъ» в силовых структурах не исключают, что задержание господина Покушалова может быть связано с выявленными региональным управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) фактами картельного сговора между поставщиками клиники.

В одном случае речь идет о незаконном доходе в размере 570 млн руб., в другом — около 6 млрд руб. В самой клинике ранее утверждали, что не отвечают за действия поставщиков и не комментируют их.

Сообщение о задержании заместителя главы НМИЦ повергло в шок его сотрудников. Александр Караськов назвал происшедшее «беспределом». Он подчеркнул, что господин Покушалов — далекий от мира финансов человек, который занимался одной только наукой.

Константин Воронов, Новосибирск.

 Forbes назвал вторую в России женщину-миллиардера
Российские офицеры расплатились за ангольских курсантов
Киев пригрозил расторгнуть договор по Азовскому морю с Россией
Украина обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы
В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий
В России появилась вторая женщина-миллиардер
Стала известна основная причина смерти мужчин в России
Пассажир лучшей авиакомпании обнаружил скрытую камеру в самолете
Собака Загитовой вышла на лед вместе с фигуристкой
Спорт
Победа над ВАР и Роналду. Симеоне велик Главный тренер «Атлетико» сделал убедительную заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад. Корабли Галерея удивительных сооружений.
Авто
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов В Правила дорожного движения вводится новый раздел под названием «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха»
Кино
Ургант извинился за то, что спровоцировал Бадоеву в своем шоу Телеведущий вмешался в конфликт бывшей ведущей «Орла и решки» с продюсерами
Недвижимость
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Как выглядит квартира в Москве почти за миллиард
Петербурженку выселили из квартиры за долги по коммуналке
Как строят «российский Диснейленд»: фото
Дети
29-летняя жена Прилучного снова беременна (фото) Пользователи сети решили, что Агата Муцениеце станет мамой в третий раз
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь