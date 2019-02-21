Хирургическая спецоперация

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Новосибирске задержан заместитель директора национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ кардиохирург с мировым именем Евгений Покушалов. Силовики заподозрили его в хищении около 1,3 млрд руб. при госзакупках и отмывании денег. Руководитель клиники Александр Караськов заявил, что его заместитель никакого отношения к финансам не имел, а занимался исключительно наукой. В ближайшие дни ученому изберут меру пресечения.

Заместитель директора ФГБУ НМИЦ (клиника им. академика Мешалкина) Евгений Покушалов, который курирует научно-экспериментальную работу клиники, стал фигурантом уголовного расследования. По сведениям «Ъ», его задержали 20 февраля утром на рабочем месте.

Оперативники, ожидавшие господина Покушалова у дверей приемной, ознакомили его с постановлением о задержании и обыске служебного кабинета.

Следственные действия, которые затянулись на несколько часов, проходили в рамках дела о хищении в сфере госзакупок на сумму около 1,3 млрд руб. и отмывании денег. Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация капиталов, полученных преступных путем), санкция по которым — до десяти лет лишения свободы. Господин Покушалов находится в статусе подозреваемого. Ожидается, что в пятницу ему будет избрана мера пресечения.

44-летний кардиохирург Покушалов имеет множество регалий: в 2005 году в возрасте 31 года он защитил докторскую диссертацию, спустя десять лет получил звание члена-корреспондента РАН, является автором около 300 научных работ, награждался за научное обоснование и внедрение в клиническую практику «новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушениями ритма сердца». В своих выступлениях господин Покушалов отмечал, что именно работа в НМИЦ, на которую его пригласил директор клиники Александр Караськов, позволила добиться колоссальных результатов: «Наши наработки стоят в практических рекомендациях всех кардиологов и кардиохирургов США, Канады, Европы и РФ».

В чем состоит суть претензий к заместителю главы медцентра, оперативно выяснить не удалось.

Источники «Ъ» в силовых структурах не исключают, что задержание господина Покушалова может быть связано с выявленными региональным управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) фактами картельного сговора между поставщиками клиники.

В одном случае речь идет о незаконном доходе в размере 570 млн руб., в другом — около 6 млрд руб. В самой клинике ранее утверждали, что не отвечают за действия поставщиков и не комментируют их.

Сообщение о задержании заместителя главы НМИЦ повергло в шок его сотрудников. Александр Караськов назвал происшедшее «беспределом». Он подчеркнул, что господин Покушалов — далекий от мира финансов человек, который занимался одной только наукой.