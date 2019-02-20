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18:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Националист Дмитрий Демушкин досрочно вышел из колонии

Петушинский районный суд Владимирской области решил досрочно освободить лидера запрещенного движения «Русские» Дмитрия Демушкина из исправительной колонии (ИК) № 2.

Источник: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Такое решение было принято в связи с частичной декриминализацией части 1 статьи 282 УК РФ. В разговоре с «РИА Новости» лидер движения уточнил, что его выпустили за 15 суток до того, как его полный срок наказания должен был истечь. «По приговору, я должен был выйти на свободу 7 марта», — сказал националист.

Господина Демушкина приговорили к 2,5 годам колонии в апреле 2017 года. Суд признал его виновным в том, что в период с 2011 по 2013 год националист разместил в социальных сетях несколько публикаций экстремистского содержания.

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