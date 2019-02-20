Националист Дмитрий Демушкин досрочно вышел из колонии

Такое решение было принято в связи с частичной декриминализацией части 1 статьи 282 УК РФ. В разговоре с «РИА Новости» лидер движения уточнил, что его выпустили за 15 суток до того, как его полный срок наказания должен был истечь. «По приговору, я должен был выйти на свободу 7 марта», — сказал националист.