Националист Дмитрий Демушкин досрочно вышел из колонии
Петушинский районный суд Владимирской области решил досрочно освободить лидера запрещенного движения «Русские» Дмитрия Демушкина из исправительной колонии (ИК) № 2.
Петушинский районный суд Владимирской области решил досрочно освободить лидера запрещенного движения «Русские» Дмитрия Демушкина из исправительной колонии (ИК) № 2.
Такое решение было принято в связи с частичной декриминализацией части 1 статьи 282 УК РФ. В разговоре с «РИА Новости» лидер движения уточнил, что его выпустили за 15 суток до того, как его полный срок наказания должен был истечь. «По приговору, я должен был выйти на свободу 7 марта», — сказал националист.
Господина Демушкина приговорили к 2,5 годам колонии в апреле 2017 года. Суд признал его виновным в том, что в период с 2011 по 2013 год националист разместил в социальных сетях несколько публикаций экстремистского содержания.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.