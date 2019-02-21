Следствие дошло до денег Baring Vostok

О том, что в среду следователь ГСУ СКР предъявил обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину, сообщил адвокат последнего Алексей Лежников. По словам адвоката, действия, которые описаны в обвинении, «являются искаженным описанием тех событий, которые происходили». «Мой клиент сообщил, что свою вину не признает, что суть обвинений ему непонятна и что он готов отвечать на любые вопросы следствия», — сказал господин Лежников. Напомним, что господа Абгарян и Зюзин были арестованы в минувшую пятницу Басманным судом столицы, а согласно действующему законодательству обвинение по этой статье должно быть предъявлено подозреваемым не позднее чем через десять суток после задержания — в противном случае их пришлось бы отпустить из СИЗО. Скорее всего, процедура предъявления обвинения другим фигурантам пройдет в течение ближайших одного-двух дней, во всяком случае Майклу Калви она запланирована на четверг. «Сегодня мне на почту пришло письмо от следствия, в котором сообщается, что моему клиенту будет предъявлено обвинение», — сказал адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин. А его коллега Дмитрий Савочкин добавил в беседе с «Ъ», что сможет оценивать суть претензий, которые следствие адресует его подзащитному, только после того, как детально с ними ознакомится. По словам защитника, господин Калви считает вполне приемлемыми условия его содержания в СИЗО.



Как рассказывал «Ъ», в основу уголовного дела, которое СКР возбудил в отношении бенефициара Baring Vostok Майкла Калви и его деловых партнеров Вагана Абгаряна, гендиректора компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максима Владимирова, директора финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Ивана Зюзина и советника председателя правления ПАО «Норвик банк» Алексея Кордичева, легла история с погашением долга в размере 2,5 млрд руб., который возник у подконтрольного господину Калви ПКБ перед «Восточным экспрессом». По версии следствия, господин Калви уговорил своих сообщников оформить соглашение об урегулировании долга, в соответствии с которым банк получил в качестве компенсации от НАО ПКБ 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group. Господин Калви оценивает активы этой фирмы в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена составляет 600 тыс. руб.



Господин Калви на заседании Басманного суда, рассматривавшего его арест, вину не признал. Он сказал, что считает свое уголовное преследование результатом корпоративного конфликта, который возник у него с другими акционерами «Восточного» — Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым (последний — заявитель по делу о мошенничестве.— «Ъ»). Господин Калви, по его словам, оспаривает в зарубежных судах ряд сделок, которые осуществили его оппоненты накануне слияния «Восточного» с Юниаструм-банком.