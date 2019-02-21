Военным «Счастья» не видать

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», к длительному сроку заключения приговорен бывший командир войсковой части «Истра-1» воздушно-космических сил (ВКС) Николай Кошечкин. Его признали виновным в целой серии преступлений, в том числе в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за которого Минобороны потеряло 22,6 га земли в Истринском районе Подмосковья, где сейчас строится элитный коттеджный поселок «Счастье». Взыскивать ущерб с осужденного в 310 млн руб. суд не стал, но при этом сохранил запрет на совершение регистрационных действий со спорной недвижимостью.

Рассматривая с декабря прошлого года уголовное дело Николая Кошечкина, судья Одинцовского гарнизонного военного суда Кирилл Воробьев в итоге признал подсудимого виновным во всех преступлениях, которые ему инкриминировал 516-й военный следственный отдел Следственного комитета России (СКР). За растрату в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ) господину Кошечкину назначили штраф в 400 тыс. руб.

Совершенное подсудимым злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), суд оценил в четыре года заключения с лишением права занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на два года и шесть месяцев. За незаконный оборот оружия и боеприпасов, а также их хищение (ст. 222 и ст. 226 УК РФ) военный получил два года и шесть лет соответственно. Его участие в хищении наркотических средств и в их обороте (ст. 229 и ст. 228 УК РФ) было оценено в семилетний срок.

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Путем «частичного сложения наказаний» судья отправил господина Кошечкина в колонию строгого режима на восемь лет и пять месяцев, распорядившись, что штраф он должен перечислить на счет ВСУ СКР по Москве. Правда, сделать это будет осужденному не просто, поскольку находившегося под подпиской о невыезде господина Кошечкина взяли под стражу в зале суда.

Дополнительно по требованию военной прокуратуры он был лишен звания полковника запаса, поскольку инкриминируемые ему деяния «существенно» подрывали авторитет военной службы. Отбирать у осужденного медали «За боевые заслуги» и «70 лет Вооруженным силам СССР» суд посчитал излишним.

Отметим, что в прениях гособвинение запрашивало для полковника 15 лет колонии, а защита, которая собирается обжаловать приговор, просила ограничиться наказанием, не связанным с лишением свободы. Вынося приговор, суд учел, что ранее господин Кошечкин не привлекался к уголовной ответственности, с августа 1981-го по март 2018 года служил в армии, в том числе в дальних гарнизонах, и характеризуется в целом положительно.

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Уголовное дело в отношении полковника Кошечкина по материалам сотрудников департамента военной контрразведки ФСБ было возбуждено в мае 2017 года. Как установил военный следственный отдел, а затем суд, в 2008 году, еще будучи заместителем командира военной части, господин Кошечкин «проводил мероприятия» по постановке земель, используемых военными, на кадастровый учет. Для этого он запросил документы из архива, однако оказалось, что на участок, где располагались склады для хранения взрывчатки, их нет.

Впоследствии об этом от самого господина Кошечкина узнали «гражданские лица», которые в 2015 году, воспользовавшись сложившейся ситуацией, по подложным документам оформили в частную собственность 22,6 га земли под бывшими складами. После этого в Кировском райсуде Санкт-Петербурга они оформили мировое соглашение, по которому один из бизнесменов уступал другому эту землю якобы в качестве погашения долга.

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После этого предприниматели приехали к полковнику Кошечкину и предъявили ему все имеющиеся у них бумаги. Офицер, вместо того чтобы поставить в известность о происходящей попытке отчуждения земли руководство военного ведомства, следственные органы или прокуратуру, «из корыстной заинтересованности» обеспечил новому владельцу, бывшему журналисту и директору ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» Евгению Леонову доступ на территорию войсковой части, предоставив солдат и технику для расчистки земли под будущий ЖК «Счастье».

Остальные преступления, вмененные в вину офицеру, уже сопутствовали основному. Так, в ходе обысков у него нашли незарегистрированные коллекционные револьверы Лефоше и Defender, а также дульнозарядный капсульный пистолет и боеприпасы к ним; патроны к современному оружию и взрывчатку, а также списанные ампулы с морфином и промедолом. Инкриминируемая ему растрата заключалась в незаконной продаже газотурбинных агрегатов питания от ракетных комплексов С-300.

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Отправив бывшего военного на строгий режим, суд отказал в удовлетворении к нему иска на 310 млн руб., заявленного Минобороны в счет возмещения ущерба, причиненного в результате отчуждения земли. При этом за военным ведомством было признано право на взыскание с господина Кошечкина 100 тыс. руб. по иску, поданному к нему военным прокурором. Правда, этот иск еще должен быть рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. Сами спорные земли суд оставил под определенными ограничениями, запретив управлению Росреестра по Московской области совершать регистрационные действия с ними до 5 июня этого года.

Семье осужденного вернули арестованные по делу 20 млн руб., а у самого бывшего полковника для возмещения ущерба оставили под арестом земельный участок в 5 тыс. кв. м в Тверской области, сарай в Подмосковье, а также €1,3 тыс. и $1 тыс.