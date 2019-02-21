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12:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Свидетели Иеговы» свидетельствуют против СКР

Последователи учения пожаловались на пытки.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сургутские последователи учения «Свидетелей Иеговы» пожаловались на пытки со стороны сотрудников СКР. По их словам, к семерым верующим прямо в здании СКР применили электрошокеры, их душили и требовали дать показания «о месте собраний ячейки, ее участниках и старейшинах». Троих в итоге отправили в СИЗО по обвинению в создании экстремистской организации. Адвокат обвиняемых Дмитрий Колобов заявил, что насилие было применено после того, как его подзащитные попытались воспользоваться ст. 51 Конституции РФ, по которой они имеют право не свидетельствовать против себя.

31 января 2019 года следственное управление СКР по ХМАО возбудило дело против местных последователей «Свидетелей Иеговы» по ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ (организация экстремистской организации и участие в ее деятельности). 6 февраля у верующих города Урай прошли обыски, после которых суд отправил в СИЗО 38-летнего Андрея Сазонова.

15 февраля обыски прошли еще в нескольких населенных пунктах региона. После этого Европейская ассоциация Свидетелей Иеговы заявила, что 15 человек были задержаны и доставлены в следственные органы. В сообщении организации говорится, что несколько верующих подверглись «ударам тока, удушению до потери сознания, изощренным избиениям». Утверждается, что пытки происходили на первом этаже здания Следственного комитета в Сургуте. «Верующих заставляли отвечать на вопросы: “Где проходят собрания Свидетелей Иеговы? Кто приходит на собрания? Как фамилии старейшин? Какой пароль у тебя на телефоне?”».

Напомним, в 2017 году Верховный суд РФ по иску Минюста признал экстремистским «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» и запретил деятельность 395 отделений организации и более 2 тыс. групп иеговистов на территории России.

При этом само вероучение не запрещалось — верующие все так же имеют право исповедовать религию и проводить богослужения.

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Информацию о пытках подтвердил «Ъ» адвокат обвиняемых Дмитрий Колобов, который сегодня встретился с пострадавшими. «За десятки лет работы я впервые сталкиваюсь с таким зверством прямо на территории следственного отдела, — рассказал адвокат.— Мои подзащитные хотели воспользоваться ст. 51 Конституции РФ, по которой они имеют право не свидетельствовать против себя, однако их отводили в другое помещение и пытали. В пытках, которые начались 15 февраля, пострадали восемь человек». Он добавил, что в среду направил соответствующие жалобы в следственное управление СКР по ХМАО.

Один из задержанных сургутских последователей «Свидетелей Иеговы» Артем Ким (был впоследствии отпущен) заявил «Ъ»: «Я подтверждаю, что были пытки электричеством, что меня душили и били. Но подробнее об этом я сейчас говорить не готов, поскольку опасаюсь за свою жизнь и жизнь близких мне людей».

«Данная информация не соответствует действительности. Никто их не пытал, никакого физического или психического, психологического воздействия на них не оказывалось. Все проходило в рамках закона», — заявил вчера ТАСС помощник руководителя следственного управления СКР по ХМАО Олег Меньших. По его словам, заявлений от последователей религиозной организации о пытках также не поступало. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова готова рассмотреть жалобы, если они поступят.

Дарья Соколова, Мария Арабей, Екатеринбург; Александр Черных

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