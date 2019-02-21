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10:56 (мск), источник: ТАСС

Источник: СК предъявил обвинение основателю фонда Baring Vostok Калви

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках уголовного дела сегодня следствие предъявило обвинение Калви по ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество в особо крупном размере в составе группы”). Также следствие намерено сегодня предъявить обвинение и остальным фигурантам по делу», — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля. В рамках расследования были задержаны сам Калви и еще пять человек — Ваган Абгарян, гендиректор компании «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров, директор финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы»).

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