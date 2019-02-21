Океан смога. Как Сибай живет на грани экологической катастрофы

Впервые ядовитый смог в Сибае заметили осенью 2018 года. В воздухе стало столько диоксида серы, что в городе ввели режим повышенной готовности. Власти регулярно делают замеры вредных веществ, но из-за ветра показания все время меняются.

По словам местного активиста, 60 тысяч местных жителей оказались в газовой камере. Что на самом деле происходит в Сибае и как местные жители пытаются договориться с властью, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.