Океан смога. Как Сибай живет на грани экологической катастрофы
Карьер в башкирском Сибае — один из самых больших в мире. 50 лет здесь добывают медную руду, которая теперь начала активно окисляться и источать ядовитый смог.
Карьер в башкирском Сибае — один из самых больших в мире. 50 лет здесь добывают медную руду, которая теперь начала активно окисляться и источать ядовитый смог.
Впервые ядовитый смог в Сибае заметили осенью 2018 года. В воздухе стало столько диоксида серы, что в городе ввели режим повышенной готовности. Власти регулярно делают замеры вредных веществ, но
По словам местного активиста, 60 тысяч местных жителей оказались в газовой камере. Что на самом деле происходит в Сибае и как местные жители пытаются договориться с властью, смотрите в видео Русской службы