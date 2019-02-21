РБК описал выявленную ФСБ схему хищения газа в деле Арашуковых

Источник: РИА "Новости"

Рауль Арашуков и его сын сенатор Рауф Арашуков были задержаны 30 января, причем последний — прямо во время заседания Совета Федерации. По данным следствия, Арашуков-старший организовал преступное сообщество для хищения газа на 31 млрд руб. Арашукову-младшему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Арашуковы находятся под арестом, своей вины они не признают.

По данным ФСБ, Рауль Арашуков и другие члены предполагаемого преступного сообщества открывали в базах данных «Газпром межрегионгаза» фиктивные лицевые счета либо привязанные к плательщику с недействительным адресом, либо обезличенные, не привязанные к плательщику. Некоторые счета были привязаны к зданиям, стоящим на перекрестках улиц и имеющим два адреса — тогда в базу вносился их вторичный адрес, существующий физически, но не отраженный в документах. Так создавались «условия для искусственного формирования якобы разбаланса (потерь) газа», говорится в справке.

Газ, поставляемый таким абонентам, забирали себе участники преступной группы. Затем они ​отчитывались о потерях в «Газпром», указывая на невозможность взыскать оплату за газ с абонентов.

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Как указывает спецслужба, таким способом с 2012 по 2017 г. в Ставропольском крае был похищен газ на 3,2 млрд руб., в Карачаево-Черкесии — на 1 млрд руб., а в Дагестане с декабря 2007 г. по март 2016 г. хищения составили 1,38 млрд руб.

«Иными противоправными способами» члены ОПГ Арашукова создали в Дагестане фиктивный разбаланс на сумму в 27,5 млрд руб., отмечается в справке.

Неоплаченный газ был реализован юридическим и физическим лицам в Карачаево-Черкесской Республике в обход приборов учета, а также поставлялся «без выставления счета и оплаты на объекты недвижимости, принадлежащие или используемые членами преступной группы», указано в документе.

Адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк утверждает, что заявленное ФСБ и СК хищение газа произошло «неизвестно при каких обстоятельствах, неизвестно в каком виде», а потерпевшей стороны в деле нет.

Он отметил, что на этапе добычи, транспортировки и сбыта газ принадлежал разным компаниям. По словам защитника, следствию сначала надо понять, у кого возникла недосдача, а дальше выяснять, стала ли она результатом хищения, и кто к этому причастен.