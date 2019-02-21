DW рассказала о подробностях дела «Русской прачечной»

Источник: AP 2019

Радиостанция Deutsche Welle сообщила в четверг, что дело расследуется в связи с крупнейшей схемой, получившей название «Ландромат» или «Русская прачечная», по которой через банки в Латвии и Молдавии из России были выведены $22 млрд.

Мюнхенские правоохранительные органы ведут расследование в отношении трех обвиняемых, которые владеют в федеральных землях Бавария и Гессен недвижимостью на 40 млн евро.

Гражданство, пол и возраст подозреваемых, а также другие детали дела не называются, поскольку следствие еще ведется, заявила представитель прокуратуры.

По данным правоохранительных органов, были конфискованы четыре дома в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунусе.

Кроме того, следователи изъяли 6,7 млн евро в двух немецких агентствах недвижимости и еще 1,2 млн евро на счету в одном из банков Латвии.