Владелец горящих в Черном море судов попросил прекратить их охлаждение

Источник: Следственный комитет Российской Федерации

Спасатели Росморречфлота несколько недель проводили «орошение» судов — спецсоставом охлаждали палубные и корпусные конструкции, чтобы предотвратить распространение горения и сохранить целостность конструкций.

Суда «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе 21 января, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт. По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека: 12 спаслись, 10 погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести. Активные поиски прекращены из-за «отсутствия разумной надежды найти кого-либо живым». Все это время на судах продолжали гореть остатки сжиженного газа.

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«Да, письмо пришло официальное (от судовладельца с просьбой прекратить “орошение” газовозов — ред.), мы рассмотрели его и согласились. С нулей сегодня это (просьба — ред.) было выполнено. (Причины — ред.) экономические, ему непросто длительное время содержать, оплачивать услуги», — рассказали РИА Новости в Росморречфлоте.

Представители ведомства добавили, что остатки топлива на судах догорают, угрозы взрыва, загрязнения окружающей среды, разлива нефтепродуктов нет. Суда стоят на якорях, одно в нейтральных водах, другое — в водах РФ у границы линии территориальных вод, между ними дежурит, стоя на якоре, судно «Спасатель Демидов», обеспечивая безопасность.

«Температура корпусов относительно безопасная. Крен небольшой, по пять градусов у каждого суда, у одного на левый, у другого на правый борт. …Две с половиной тонны порошка использовали (при тушении и “орошении” судов — ред.)», — добавили в Росморречфлоте.

Решение о дальнейшей судьбе судов примет судовладелец, которому нужно заключать контракты на буксировку и утилизацию, говорят в Росморречфлоте.