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12:46 (мск), источник: Коммерсантъ

В жертву государственности принесли верблюдов

Пять животных сожжены в Иркутской области шаманами.

Байкальские шаманы в Ангарске (Иркутская область) провели обряд с жертвоприношением верблюдов в рамках патриотической акции. Об этом свидетельствует видеоролик, на котором несколько сотен человек наблюдают за сожжением пяти животных. «Беспрецедентный по своей силе, масштабу и значению обряд “Жэн тэнгэри яба” направлен на укрепление России и ее народов», — утверждают организаторы мероприятия. Шаманы из Бурятии назвали ритуал варварством. В ГУ МВД по Иркутской области «Ъ» сообщили, что на видео нет сцен убийства животных, и что верблюд — такое же домашнее животное, как коза или корова, и владелец сам принимает решение, как ему с ним поступить.

Ролик с принесением в жертву богам верблюдов появился в сети интернет под названием «Самый мистический обряд шаманов». Он начинается с предупреждения: не смотреть слабонервным и несовершеннолетним. Байкальские шаманы, подчеркивается в видео, впервые в современной истории проводят обряд «Жэн тэнгэри яба». «Беспрецедентный по своей силе, масштабу и значению, он направлен на укрепление России и ее народов», — поясняют зрителю.

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«У бурят наивысшим животным в подношении богам считается верблюд», — говорит в ролике Артур Цыбиков, назвавший себя заместителем верховного шамана России. Цыбиков сообщает, что «без поддержки духовных лиц государевы люди изменить ситуацию в стране не смогут, поэтому жертвоприношение — это наш вклад в укрепление государства». «Люди забыли и не понимают, где они живут, как они живут, что их родное, что такое отчизна, родина, патриотизм», — отмечает он. Под звуки бубнов верблюдов тащат на привязи, а затем виден жертвенный костер из туш животных.

«Ъ» Цыбиков рассказал, что обряд прошел 27 января в Ангарске на территории религиозного центра «Вечно синее небо», в нем приняли участие около 500 человек — ученики, знакомые, прихожане. Жертвенные верблюды были доставлены из Бурятии. «Нам позвонили с фермы и сказали, что у них есть пять очень агрессивных самцов, и они хотели бы от них избавиться. Мы их забрали», — сказал Артур Цыбиков. Он добавил, что животные не были сожжены заживо: сначала их убили. «Рамзан Кадыров по пять верблюдов каждый год сжигает, к нему же нет претензий», — отреагировал Цыбиков на вопрос, не опасается ли он, что экологическая общественность не одобрит обряд.

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Жертвоприношение осудили шаманы из религиозного центра «Тэнгэри», расположенного в Бурятии. В своем обращении они назвали обряд варварским. «Верблюд — это священное животное для бурят, его нельзя приносить в жертву», — уверены шаманы по другую сторону Байкала. Они отметили, что в своих ритуалах подносят богам молоко, алкогольные напитки, печенье, сладости, а жертвоприношениями занимаются редко. В основном приносят в жертву баранов, реже козлов, в крайнем случае — коней.

«Верблюды приносились в жертву всегда, просто они об этом почему-то не знают», — отреагировал Цыбиков. Он добавил, что подобное поведение говорит, что между шаманскими организациями идет вражда.

В ГУ МВД по Иркутской области «Ъ» сообщили, что по итогам распространенного видео обряда в полицию с заявлениями пока никто не обращался. Там добавили, что в ролике нет сцен насилия, там не демонстрируется само убийство животных. В полиции также отметили, что верблюд является таким же домашним животным, как корова, коза или баран, и хозяин сам вправе решать, как с ним поступить.

Жанна Новикова, Иркутск

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