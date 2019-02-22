МВД раскрыло «молдавскую схему»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

За два дня до парламентских выборов в Молдавии МВД России сообщило об аресте одного из обвиняемых в выводе десятков миллиардов рублей из страны по так называемой молдавской схеме. Ее организатором следствие считает лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка, объявленного в международный розыск.

Сотрудниками следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу), задержан житель Московской области Александр Коркин, которому Тверским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Коркин был арестован 8 февраля, его защита уже обжаловала в Мосгорсуде избранную меру пресечения, однако рассмотрение жалобы еще не назначено.

В ходе предварительного следствия установлено, что граждане России и Молдавии создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций.

Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство России известные молдавские политики и бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.

В течение 2013−2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО «Банк “Западный”» и ОАО «Русский земельный банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты.

Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд руб., отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Коркин являлся акционером Victoriabank — первого коммерческого банка Молдавии, созданного в 1989 году. Владельцем банка считается Плахотнюк.

Новость Деньги российских банков нашлись на Кипре

Еще одним фигурантом дела является Александр Григорьев, считающийся совладельцем нескольких банков: Русский земельный банк, «Транспортный», «Западный». Сейчас Григорьева судят за махинации в Ростове-на-Дону.

Следует отметить, что молдавский олигарх, лидер правящей в Молдавии Демократической партии Владимир Плахотнюк ранее уже объявлялся Россией в международный розыск. В 2017 году он был заочно арестован Басманным райсудом по ходатайству ГСУ СКР. Следственный комитет считает, что Плахотнюк был причастен к организации неудачного покушения на молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого. Таким образом, нынешнее дело будет для олигарха уже вторым.

У Владимира Плахотнюка кроме российского гражданства есть также паспорта Молдавии и Румынии.

Сообщение МВД России о раскрытии появилось за два дня до парламентских выборов в Молдавии.

Москва на них сделала ставку на пророссийскую Партию социалистов, которой руководит президент Игорь Додон. Противостоит ему олигарх Плахотнюк и возглавляемая им Демпартия. Плахотнюк часто критикует Кремль и призывает США и ЕС помочь ему противостоять натиску России. Плахотнюк, не занимая никаких государственных постов, является реальным руководителем Молдавии. На него замкнуты все госструктуры, включая прокуратуру, суды, МВД, Национальный центр по борьбе с коррупцией. Влияние лидера Демпартии внутри страны безгранично. Среди активов, которые он контролирует в Молдавии, есть и коммерческие банки.

Известно, что в прошлом олигарх нередко взаимодействовал с другим фигурантом дела о выводе средств из России — бизнесменом Вячеславом Платоном. Имя Платона — гражданина Молдавии, России и Украины — известно в республике и за ее пределами. Его бизнес-интересы распространялись на страховой бизнес и банковскую сферу. СМИ писали о нем как о человеке, контролирующем минимум три крупные страховые компании (Moldasig, Asito, Alliance Insurance Group) и Moldindconbank. Последний банк фигурировал в скандальном деле о выводе средств из России, о котором «КоммерсантЪ» первым написал еще в 2014 году. Судя по всему, МВД РФ сообщило именно о расследовании этого дела.

Новость Лондон закроет канал для отмывания капиталов из России

Платон всегда отрицал причастность к любым незаконным схемам, равно как и то, что он контролирует банки и страховые компании. Тем не менее репутация у него внутри Молдавии была прямо противоположная. В 2014 году между Платоном и Плахотнюком случился открытый конфликт. По одной из версий, они не поделили подконтрольный последнему крупный Victoriabank, а по другой — Платон якобы пытался подкупить депутатов от Демпартии. Сам Вячеслав Платон рассказывал, что трения между ними начались еще в 2009 году, когда он пытался помешать Владимиру Плахотнюку назначить своего человека на пост генпрокурора Молдавии.

Так или иначе, но в какой-то момент бизнесмен уехал из Молдавии на Украину и спокойно жил в Киеве. Но в июле 2016 года предпринимателя задержали и оперативно экстрадировали в Молдавию, объявив, что он незаконно стал гражданином Украины. В Кишиневе бизнесмена осудили и посадили в СИЗО, а потом приговорили к 25 годам тюрьмы за целый список преступлений — финансовые махинации, мошенничество, отмывание денег. Вячеслав Платон уверяет, что его срок — это личная месть Владимира Плахотнюка.