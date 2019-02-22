МВД раскрыло «молдавскую схему»
Арестован фигурант дела о выводе миллиардов из России.
Арестован фигурант дела о выводе миллиардов из России.
За два дня до парламентских выборов в Молдавии МВД России сообщило об аресте одного из обвиняемых в выводе десятков миллиардов рублей из страны по так называемой молдавской схеме. Ее организатором следствие считает лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка, объявленного в международный розыск.
Сотрудниками следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу), задержан житель Московской области Александр Коркин, которому Тверским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Коркин был арестован 8 февраля, его защита уже обжаловала в Мосгорсуде избранную меру пресечения, однако рассмотрение жалобы еще не назначено.
В ходе предварительного следствия установлено, что граждане России и Молдавии создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций.
В течение 2013−2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО «Банк “Западный”» и ОАО «Русский земельный банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты.
Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд руб., отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Еще одним фигурантом дела является Александр Григорьев, считающийся совладельцем нескольких банков: Русский земельный банк, «Транспортный», «Западный». Сейчас Григорьева судят за махинации в
Следует отметить, что молдавский олигарх, лидер правящей в Молдавии Демократической партии Владимир Плахотнюк ранее уже объявлялся Россией в международный розыск. В 2017 году он был заочно арестован Басманным райсудом по ходатайству ГСУ СКР. Следственный комитет считает, что Плахотнюк был причастен к организации неудачного покушения на молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого. Таким образом, нынешнее дело будет для олигарха уже вторым.
У Владимира Плахотнюка кроме российского гражданства есть также паспорта Молдавии и Румынии.
Москва на них сделала ставку на пророссийскую Партию социалистов, которой руководит президент Игорь Додон. Противостоит ему олигарх Плахотнюк и возглавляемая им Демпартия. Плахотнюк часто критикует Кремль и призывает США и ЕС помочь ему противостоять натиску России. Плахотнюк, не занимая никаких государственных постов, является реальным руководителем Молдавии. На него замкнуты все госструктуры, включая прокуратуру, суды, МВД, Национальный центр по борьбе с коррупцией. Влияние лидера Демпартии внутри страны безгранично. Среди активов, которые он контролирует в Молдавии, есть и коммерческие банки.
Известно, что в прошлом олигарх нередко взаимодействовал с другим фигурантом дела о выводе средств из России — бизнесменом Вячеславом Платоном. Имя Платона — гражданина Молдавии, России и Украины — известно в республике и за ее пределами. Его
Платон всегда отрицал причастность к любым незаконным схемам, равно как и то, что он контролирует банки и страховые компании. Тем не менее репутация у него внутри Молдавии была прямо противоположная. В 2014 году между Платоном и Плахотнюком случился открытый конфликт. По одной из версий, они не поделили подконтрольный последнему крупный Victoriabank, а по другой — Платон якобы пытался подкупить депутатов от Демпартии. Сам Вячеслав Платон рассказывал, что трения между ними начались еще в 2009 году, когда он пытался помешать Владимиру Плахотнюку назначить своего человека на пост генпрокурора Молдавии.
Так или иначе, но в
Николай Сергеев, Владимир Соловьев