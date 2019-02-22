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12:52 (мск), источник: Интерфакс

В Новосибирске арестован членкор РАН Покушалов

Ученого обвиняют в хищении более 1,3 млрд рублей при проведении торгов.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU — Центральный районный суд Новосибирска в пятницу избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 апреля заместителю директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Мешалкина Евгению Покушалову.

Корреспондент агентства «Интерфакс» сообщил, что рассмотрение ходатайства следствия проходило в закрытом режиме, за исключением оглашения решения суда. Следствие просило о заключении под стражу.

В решении говорится, что Покушалову предъявлено обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 171.1 УК РФ).

Поддержать ученого в суд пришли несколько десятков коллег, а также директор НМИЦ академик Александр Караськов, пациенты Покушалова.

После задержания Покушалова несколько ученых заявили о его невиновности, а Караськов сказал, что Покушалов не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности клиники.

Ранее сообщалось, что речь идет о хищении более 1,3 млрд рублей в 2015—2018 годах при проведении торгов, победа в которых обеспечивалась определенным компаниям.

О Евгении Покушалове

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Покушалов и еще один научный сотрудник клиники имени Мешалкина — Евгений Кретов — являются соучредителями и совладельцами ООО «Прометей» (по 24,5% у каждого). Компания занимается научными исследованиями, разработкой и производством медицинских материалов, инструментов и оборудования. Вместе с Покушаловым и Кретовым доли в ООО «Прометей» делят совладельцы одного из крупнейших в России производителей изделий для кардиохирургии АО «Ангиолайн» — Алексей Французов (25,5%) и Андрей Кудряшов (24,5%).

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Хирургическая спецоперация

Член-корреспондент РАН Покушалов занимает пост замдиректора НМИЦ по научно-экспериментальной работе, возглавляет входящий в состав НМИЦ Центр интервенционной кардиологии, занимающийся внедрением инновационных продуктов в клиническую практику, автор нескольких сотен публикаций. Лауреат премии правительства РФ 2013 года в области науки и техники для молодых ученых за разработку и внедрение в клиническую практику новой технологии интервенционного лечения фибрилляции предсердий. Лауреат государственной премии в области науки и технологий 2016 года за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушением ритма сердца.

Не первое дело в НМИЦ имени Мешалкина

Ранее НМИЦ имени Мешалкина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: в апреле 2018 года было возбуждено дело по ч.2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), которое находится в производстве ГУ МВД России по региону.

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По материалам дела, говорится на сайте ГУ МВД России по региону, с января 2016 года по август 2017 года руководство двух фирм, занимающихся оптовой и розничной торговлей лекарственными препаратами, заключило с НМИЦ устное соглашение о совместном определении исхода торгов, кто именно и по какому лоту будет являться победителем.

В итоге они приняли участие в 437 аукционах, по которым были заключены контракты. Общая сумма незаконного дохода, полученного коммерческими организациями при заключении госконтрактов на поставку различного медоборудования и товаров медицинского назначения в одну из клиник Новосибирска, составила более 576 млн рублей, считает следствие.

НМИЦ имени академика Мешалкина — один из крупнейших в РФ центров. В нем оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тысяч операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.

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