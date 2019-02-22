Перегруженный деньгами самолет завалился

Происшествие снял на видео известный нигерийский издатель и журналист Деле Момоду (Dele Momodu). На роликах, которые он опубликовал в Instagram, хвостовая часть небольшого самолета просела под большим весом и оказалась прижата к бетону взлетно-посадочной полосы. Вокруг суетились рабочие, пытающиеся решить проблему.

«Это, должно быть, нигерийское кино, — написал Момоду в соцсети. — Самолет завалился назад после того, как в него погрузили слишком много наличных в мешках… Не верю своим глазам…». Он не уточнил, что это за деньги и куда их планировали везти.