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13:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Перегруженный деньгами самолет завалился

В Нигерии не смог взлететь самолет, который перегрузили мешками с наличностью. Об этом сообщает издание Pulse.

Происшествие снял на видео известный нигерийский издатель и журналист Деле Момоду (Dele Momodu). На роликах, которые он опубликовал в Instagram, хвостовая часть небольшого самолета просела под большим весом и оказалась прижата к бетону взлетно-посадочной полосы. Вокруг суетились рабочие, пытающиеся решить проблему.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это, должно быть, нигерийское кино, — написал Момоду в соцсети. — Самолет завалился назад после того, как в него погрузили слишком много наличных в мешках… Не верю своим глазам…». Он не уточнил, что это за деньги и куда их планировали везти.

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