Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 пород кошек, о которых вы никогда не слышали
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Как отличить сердечную боль от невралгии
Надежду Бабкину раскритиковали за «наряд учительницы»
Как изнутри выглядит особняк возле Храма Христа Спасителя: фото
Тест: Хорошо ли вы знаете русский язык?Допускаете ли вы ошибки в грамматике и пунктуации?
Беременная Саша Савельева переживает эмоциональные бури
Эмин показал, как сыновья проказничают в его офисе
Пугачева растрогала Муравьеву до слез поздравлением с юбилеем
Ургант извинился за то, что спровоцировал Бадоеву в своем шоу
Белорусские футболисты больше не считаются легионерами в РПЛ
«Зенит» — к обидчику «Спартака», «Краснодар» — к Черышеву
«Жестко разобраться»: губернатор о гробе с телом у правительства
Украина начала закупать российский уголь
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Xceed — новый «паркетник» марки Kia
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил: фото
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Фоторепортажи
16Что увидел мир во время суперлуния
12Самые красивые пейзажные фото года
17:06 (мск), источник: Коммерсантъ

РБК: в гостинице Арашуковых в 10 раз занизили показатели потребления газа

Гостиница «Адиюх Пэлас», принадлежащая семейству Арашуковых, с 2014 по 2017 год потребила газ на сумму 7,8 млн руб (1,2 млн кубометров), однако заплатила только 720,3 тыс. рублей (то есть за 108 тыс. кубометров), сообщило РБК со ссылкой на материалы уголовного дела о создании преступного сообщества Арашуковыми.

Источник: Следственный комитет РФ

О том, что данные из договора с поставщиком и реальные объемы потребления расходятся, выяснил гендиректор компании «Газпром межрегионгаз Черкесск» Сергей Москаленко в 2017 году. Проверка показала, что газа потребили больше, чем указано, из-за установки трех котлов, плиты и теплогенератора в «Адиюх Пэласе». При этом документы об их появлении на территории гостиницы не предоставлялись.

Новость
РБК описал выявленную ФСБ схему хищения газа в деле Арашуковых

При этом в официальном отчете говорится, что на территории «Адиюх Пэласа» газифицировали два корпуса, но газ подавали только в один, а в другой подавали газ объемом 4 тыс. кубометров с 2014 по середину 2016 года. Позже этот корпус отключили от газа за неуплату из-за задолженности, а после частичной уплаты долга, поставку возобновили. Господин Москаленко указал, что газ подавался в оба корпуса бесперебойно, о чем свидетельствует проведение мероприятий, которые, в том числе, финансировал «Газпром межрегионгаз».

В результате проверки начальник газового участка получил строгий выговор, указало РБК.

Напомним, по делу об организации преступного сообщества и хищениях газа у «Газпрома» задержали советника главы «Газпром Межрегионгаза» Рауля Арашукова. Ему вменяется организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), а также особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Также задержан его сын, сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков, который, по версии следствия был заказчиком убийств заместителя главы общественного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и политического деятеля Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Сенатору было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч.4 ст. 309 УК РФ (давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Справка
Сенатор и «газовый король»: что известно о деле Арашуковых

Сенатора с Кавказа задержали на заседании. Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти.

Дело Арашуковых. Хозяева жизни: как клан «проталкивал» свои интересы
Во время загрузки произошла ошибка.
15 февраля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Дело клана Арашуковых
 Forbes назвал вторую в России женщину-миллиардера
Российские офицеры расплатились за ангольских курсантов
Лукашенко пригрозил совместным с РФ ответом на ракеты США
Рогозин показал проект космического центра в виде ракеты
Тимошенко предупредила о последствиях победы Зеленского
Внешний вид Барака Обамы привел в восторг американцев
Приговоренного к смерти трижды не сумели казнить
Перегруженный деньгами самолет завалился в Нигерии
Спорт
Медведева и с падением победила Туктамышеву. Сезон спасен? Медведева снова не смогла откатать чисто, но выиграла Кубок России. Неужели теперь её отправят на чемпионат мира?
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад. Корабли Галерея удивительных сооружений.
Авто
Новый кроссовер за 1,5 млн рублей: 184 л.с. и полный привод Поклонникам китайских автомобилей удалось узнать, сколько будет стоить турбоверсия кроссовера Geely Atlas
Кино
Умерла актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева скончалась на 38-м году жизни
Недвижимость
Как выглядит квартира на Патриарших почти за миллиард
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
Инструкция для миллениала: как оплатить ЖКХ
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил
Дети
«Жаль мальчика»: в сети сочувствуют 6-летнему Саше Плющенко Поклонники уверены, что звездные родители лишают ребенка детства
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь