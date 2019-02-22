РБК: в гостинице Арашуковых в 10 раз занизили показатели потребления газа

Источник: Следственный комитет РФ

О том, что данные из договора с поставщиком и реальные объемы потребления расходятся, выяснил гендиректор компании «Газпром межрегионгаз Черкесск» Сергей Москаленко в 2017 году. Проверка показала, что газа потребили больше, чем указано, из-за установки трех котлов, плиты и теплогенератора в «Адиюх Пэласе». При этом документы об их появлении на территории гостиницы не предоставлялись.

Новость РБК описал выявленную ФСБ схему хищения газа в деле Арашуковых

При этом в официальном отчете говорится, что на территории «Адиюх Пэласа» газифицировали два корпуса, но газ подавали только в один, а в другой подавали газ объемом 4 тыс. кубометров с 2014 по середину 2016 года. Позже этот корпус отключили от газа за неуплату из-за задолженности, а после частичной уплаты долга, поставку возобновили. Господин Москаленко указал, что газ подавался в оба корпуса бесперебойно, о чем свидетельствует проведение мероприятий, которые, в том числе, финансировал «Газпром межрегионгаз».

В результате проверки начальник газового участка получил строгий выговор, указало РБК.

Напомним, по делу об организации преступного сообщества и хищениях газа у «Газпрома» задержали советника главы «Газпром Межрегионгаза» Рауля Арашукова. Ему вменяется организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), а также особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Также задержан его сын, сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков, который, по версии следствия был заказчиком убийств заместителя главы общественного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и политического деятеля Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Сенатору было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч.4 ст. 309 УК РФ (давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).