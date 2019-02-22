В Швеции приговорили к 4,5 годам тюрьмы похитителя короны Карла IX

На двух из трех похищенных похоронных регалий при экспертизе нашли ДНК-подозреваемого.

Позже молодой человек признался в содеянном. Имя 22-летнего осужденного не называют.

Под подозрением находятся еще двое, сообщало издание Aftonbladet.

В конце июля 2018 года из кафедрального собора в шведском городе Стренгнес неизвестные украли корону и державу короля Карла IX, а также корону его жены — королевы Кристины. Похитители вошли в храм во время обеденного перерыва. Они достали регалии из закрытой витрины.

Новость В Швеции нашли украденные королевские регалии

После преступления они скрылись на моторной лодке, которая была пришвартована у озера Меларен. Собор находится недалеко от его берега.

Подозреваемого задержали еще в сентябре, при этом ценностей при нем не нашли. Суд над мужчиной начался в конце января, но, как сообщает газета, его приостановили после находки корон и державы. Их обнаружили в мусорном баке с пометкой «бомба», писала Aftonbladet. По сообщению местной полиции, это произошло в одном из районов Стокгольма.