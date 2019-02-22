В Швеции приговорили к 4,5 годам тюрьмы похитителя короны Карла IX
Суд шведского города Эскильстуна приговорил похитителя короны короля Карла IX в 4,5 годам тюремного заключения. Об этом 22 февраля написала газета Aftonbladet.
Суд шведского города Эскильстуна приговорил похитителя короны короля Карла IX в 4,5 годам тюремного заключения. Об этом 22 февраля написала газета Aftonbladet.
На двух из трех похищенных похоронных регалий при экспертизе нашли
Под подозрением находятся еще двое, сообщало издание Aftonbladet.
В конце июля 2018 года из кафедрального собора в шведском городе Стренгнес неизвестные украли корону и державу короля Карла IX, а также корону его жены — королевы Кристины. Похитители вошли в храм во время обеденного перерыва. Они достали регалии из закрытой витрины.
После преступления они скрылись на моторной лодке, которая была пришвартована у озера Меларен. Собор находится недалеко от его берега.
Подозреваемого задержали еще в сентябре, при этом ценностей при нем не нашли. Суд над мужчиной начался в конце января, но, как сообщает газета, его приостановили после находки корон и державы. Их обнаружили в мусорном баке с пометкой «бомба», писала Aftonbladet. По сообщению местной полиции, это произошло в одном из районов Стокгольма.
Король Карл IX из династии Васа правил Швецией в начале XV века. Он скончался в 1611 году. Его похоронили в кафедральном соборе Стренгнеса. Там же похоронили его вторую жену королеву Кристину после смерти в 1625 году. Украденные погребальные ценности были сделаны из золота, серебра и жемчуга, их стоимость оценивают в 65 миллионов шведских крон, это около $7,2 миллионов.