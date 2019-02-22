«Почта России» потеряла сотни посылок в поле под Липецком

Посылки обнаружили недалеко от железнодорожных путей. Как сообщили изданию местные жители, совсем недавно поле было чистым. Адресатами посылок, большинство из которых отправлены из Китая, были жители Краснодарского края.

В пресс-службе Липецкого отделения «Почты России» изданию рассказали, что 21 февраля осуществлялась автомобильная перевозка почтовых отправлений из Москвы в Краснодар. Водитель сделал остановку на трассе и отлучился. Вернувшись к машине, он обнаружил что неизвестные сорвали пломбу и выкрали посылки.

Сотрудники полиции зафиксировали происшествие и занялись поисками злоумышленников. Как сообщает издание, так и не получившим свои посылки россиянам возместят ущерб.

Ранее стало известно, что «Почта России» будет взимать пошлины за онлайн-покупки. Пошлину можно будет оплатить непосредственно на сайте интернет-магазина или маркетплейса.