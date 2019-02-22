«Почта России» потеряла сотни посылок в поле под Липецком
Жители Липецкой области обнаружили сотни вскрытых и не доставленных «Почтой России» посылок в поле под Ельцом, сообщает портал LipetskMedia.
Жители Липецкой области обнаружили сотни вскрытых и не доставленных «Почтой России» посылок в поле под Ельцом, сообщает портал LipetskMedia.
Посылки обнаружили недалеко от железнодорожных путей. Как сообщили изданию местные жители, совсем недавно поле было чистым. Адресатами посылок, большинство из которых отправлены из Китая, были жители Краснодарского края.
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Сотрудники полиции зафиксировали происшествие и занялись поисками злоумышленников. Как сообщает издание, так и не получившим свои посылки россиянам возместят ущерб.
Ранее стало известно, что «Почта России» будет взимать пошлины за