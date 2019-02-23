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03:47 (мск), источник: ТАСС

Бывшего полпреда президента РФ на Сахалине Гулия задержали в Кишиневе

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/ — Адвокат Дагир Хасавов отметил, что правоохранительные органах Молдавии задержали его клиента без объяснения причин.

Источник: AP 2019

Правоохранительные органы Молдавии задержали в аэропорту Кишинева бывшего полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области Виталия Гулия, которого обвиняли в России в экстремизме. Об этом ТАСС сообщил в пятницу его адвокат Дагир Хасавов.

«Виталий Гулий улетел сегодня в Кишинев. Однако в аэропорту сотрудники правоохранительных органах Молдовы задержали его без объяснения причин», — сказал защитник, добавив, что экс-чиновник не выходит на связь уже более двух часов.

Виталий Гулий с 1991 по 1993 год занимал должность полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области. С 1993 года работал в администрации президента РФ начальником отдела, затем — заместителем начальника Управления по координации деятельности полномочных представителей президента РФ в регионах.

В декабре 2015 года СК РФ обвинил его в экстремизме после того, как он опубликовал книгу «Подножие российского Олимпа». Однако в конце прошлого года Следственный комитет РФ прекратил это уголовное дело.
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