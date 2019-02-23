«Психологическая диверсия». В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В скетчах участниц телешоу Comedy Woman содержится оправдание фашизма, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на результаты
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В скетчах участниц телешоу Comedy Woman содержится оправдание фашизма, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на результаты
Специалисты пришли к выводу, что в рамках шоу зрителям навязываются «антисоциальные» смыслы и ценности, которые особенно легко воспринимает молодежная аудитория. При этом создатели программы используют специфические приемы, помогающие людям лучше запомнить услышанное, такие как аплодисменты в конце каждой шутки.
Как подчеркивается в докладе, проанализированные материалы шоу являются «психологической диверсией», направленной на разрушение традиционных российских ценностей.
При этом, по словам экспертов, в рамках программы зрителю прививается негативное отношение к выдающимся деятелям отечественной культуры и истории, примером которого является дегероизация и оскорбление достоинства Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева.
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Дмитрий Карбышев в августе 1941 года оказался в немецком плену. Советский генерал прошел через немецкие концлагеря и предпочел сотрудничеству с нацистами смерть. Карбышев погиб 18 февраля 1945 года. Его и других узников вывели на плац и стали обливать холодной водой на морозе. Посмертно генералу было присвоено звание Героя Советского Союза.
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