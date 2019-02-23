«Психологическая диверсия». В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

Источник: РИА Новости

Специалисты пришли к выводу, что в рамках шоу зрителям навязываются «антисоциальные» смыслы и ценности, которые особенно легко воспринимает молодежная аудитория. При этом создатели программы используют специфические приемы, помогающие людям лучше запомнить услышанное, такие как аплодисменты в конце каждой шутки.

Как подчеркивается в докладе, проанализированные материалы шоу являются «психологической диверсией», направленной на разрушение традиционных российских ценностей.

Отмечается, что выступления содержат в себе скрытую реабилитацию национал-социалистической идеологии, в том числе навязывание позитивного отношения к Адольфу Гитлеру.

При этом, по словам экспертов, в рамках программы зрителю прививается негативное отношение к выдающимся деятелям отечественной культуры и истории, примером которого является дегероизация и оскорбление достоинства Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева.

Ранее кинорежиссер Никита Михалков в выпуске своей передачи «Бесогон» возмутился из-за шутки о «замерзшем духе» генерала Карбышева, которая прозвучала в одном из номеров Comedy Woman в 2013 году.