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11:01 (мск), источник: РИА Новости

«Психологическая диверсия». В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В скетчах участниц телешоу Comedy Woman содержится оправдание фашизма, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на результаты психолого-лингвистической экспертизы.

Источник: РИА Новости

Специалисты пришли к выводу, что в рамках шоу зрителям навязываются «антисоциальные» смыслы и ценности, которые особенно легко воспринимает молодежная аудитория. При этом создатели программы используют специфические приемы, помогающие людям лучше запомнить услышанное, такие как аплодисменты в конце каждой шутки.

Как подчеркивается в докладе, проанализированные материалы шоу являются «психологической диверсией», направленной на разрушение традиционных российских ценностей.

Отмечается, что выступления содержат в себе скрытую реабилитацию национал-социалистической идеологии, в том числе навязывание позитивного отношения к Адольфу Гитлеру.

При этом, по словам экспертов, в рамках программы зрителю прививается негативное отношение к выдающимся деятелям отечественной культуры и истории, примером которого является дегероизация и оскорбление достоинства Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева.

Ранее кинорежиссер Никита Михалков в выпуске своей передачи «Бесогон» возмутился из-за шутки о «замерзшем духе» генерала Карбышева, которая прозвучала в одном из номеров Comedy Woman в 2013 году.

Дмитрий Карбышев в августе 1941 года оказался в немецком плену. Советский генерал прошел через немецкие концлагеря и предпочел сотрудничеству с нацистами смерть. Карбышев погиб 18 февраля 1945 года. Его и других узников вывели на плац и стали обливать холодной водой на морозе. Посмертно генералу было присвоено звание Героя Советского Союза.

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