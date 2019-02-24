Обрушившийся из-за взрыва дом в Магнитогорске загорелся
Более 60 жильцов обрушившегося в декабре 2018 года дома в Магнитогорске были эвакуированы
Более 60 жильцов обрушившегося в декабре 2018 года дома в Магнитогорске были эвакуированы
Возгорание произошло в торговом центре «Зори Урала», который прилегает к дому. Отмечается, что внутри дома наблюдалось задымление. Всего эвакуировали 61 человека.
Пожар в короткие сроки локализовали, а затем потушили. Погибших и пострадавших нет. Специалисты выясняют причины произошедшего.
Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел ранним утром 31 декабря 2018 года. Спасательная операция завершилась только 3 января. В результате обрушения части подъезда погибли 39 человек. Следствие неоднократно отвергало версию теракта.
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