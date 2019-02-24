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14:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский роддом с родившей на полу пациенткой проверят

В одном из родильных домов Хабаровска (Хабаровский край) проводится проверка после того, как местная жительница обратилась с жалобой на ненадлежащее оказание медицинских услуг. Об этом в воскресенье, 24 февраля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, инцидент произошел 6 февраля в роддоме № 2. 35-летняя хабаровчанка, которую доставили в учреждение на скорой помощи, рассказала, что осталась одна в предродовой палате и сама, без помощи врачей, родила ребенка.

Следователи проверяют обстоятельства произошедшего.

Как уточняет «Комсомольская правда», врачи осмотрели роженицу, заявив, что рожать ей пока рано, и вышли из палаты. Однако, по словам женщины, активная фаза родов у нее началась быстрее.

В это время акушер-гинеколог, единственный в учреждении на тот момент, находился в соседнем помещении, операционной.

Он якобы не реагировал на крики женщины, которая в ходе родового процесса оказалась на больничном полу, где и родила ребенка. Врач появился в палате только после того, как услышал крики новорожденного.
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Главный врач роддома Дмитрий Ежов заверил, что роженица не оставалась без медицинской помощи, хотя акушер действительно выходил из палаты «на 15 минут». «Ребенок на руки акушерки родился, иначе и быть не могло. Малыша осматривал педиатр, маму врач тоже осматривал. С ними все хорошо, опасных ситуаций для них не было никаких», — отметил он, добавив, что спустя четыре дня женщину с малышом выписали.

Собеседник издания также отметил, что это были вторые роды пациентки, и поэтому родовой процесс происходил несколько непредсказуемо. По его мнению, заявительница «преследует меркантильные интересы», так как в своей жалобе указала не только суть претензии, но и возможный размер компенсации.

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